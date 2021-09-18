魅力爆棚的公主們來了

你心中的「公主」是怎麼樣的呢？隨著時間的演變，如今公主一詞不再專屬於外表漂亮、高貴富有的女性，我們更在意她是否堅強自信、心靈豐足。放眼YouTuber界，有許多人不但聰明伶俐、優雅動人，還懂得友善幫助他人、勇於追求自己的目標，符合新時代公主應該有的美好形象。

《DailyView網路溫度計》傾聽網友心聲，透過社群平台留言投票調查大家心中的「公主系YouTuber」，結合《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量分析，從超過140位的提名人選中，找出十大魅力出眾的公主系YouTuber，讓我們一起來看看她們有什麼特點吧！

10 Sandykaka

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Sandy 珊迪是知名的遊戲實況主，頻道主要以各種遊戲體驗和一番賞抽獎為主，吸引很多喜歡玩遊戲的粉絲，因此也有宅男女神的架式～另外，Sandy也開設副頻道《Sandy的腦洞》，分享一些生活影片。

性格爽朗直率的她，有著大大的眼睛加上深邃的輪廓 ，乍看之下還會有點混血兒的感覺，就像我們在電影中會看到的機靈鬼小公主，不過現實中更加鮮活可愛，打起遊戲手法熟練，是個不折不扣的電玩高手，獨特的魅力讓網友不禁驚嘆：「會玩電玩的女孩最迷人了！」

9 愛莉莎莎 Alisasa

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愛莉莎莎因開箱有錢人和低收入戶生活比較，帶大家了解截然不同的生活方式，吸引到許多關注。除此之外，莎莎也常到許多高級飯店開箱，讓網友即使沒有實際居住，也能體驗到各大飯店的優缺點，形成她獨特的影片特色。

雖然PTT鄉民提到愛莉莎莎總有說不完的爭議，不過，莎莎開朗活潑、有話直說的個性也吸引了一票粉絲，對自己與朋友都相當大方，運用高EQ度過低潮時刻，連網友也曾在她的影片下留言：「其實被罵成這樣還能夠這麼積極正向的繼續拍影片分享歡樂是很了不起的事。」

8 Its Jcnana 蒨蒨

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「It‘s Jcnana 蒨蒨」可說是Youtube中的時尚公主，漂亮的外表與真誠的口才讓她受到許多女孩的歡迎。不但會拍穿搭教學、對於美妝保養也非常有心得，不少學生會看她的影片來學習學生的清純妝容，蒨蒨就像陪伴他們成長的夥伴，沒想到原來現實中也有這樣多才多藝的公主啊！

不只打扮知識，連運動方面也能拍成影片，陪伴網友自主在家鍛鍊身體，偶爾更會更新一些生活影片，多元化的題材如同粉絲生活中的小老師，不吝分享。

7 丹妮婊姐星球

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從美妝部落客起家的丹妮婊姐，在Youtube頻道中常常會和大家分享她的淘寶開箱和美妝心得。文筆犀利特色滿滿的她，總是用幽默去面對一切的不順心，把充滿能量的一面帶給大家，讓觀眾都能從她的影片中獲得快樂與知識，就像在跟閨密沒禁忌的各種談心，情緒感到舒暢自然。

雖然婊姊愛美如公主，個性可一點都不柔弱，快人快語的她不僅分享真實產品體驗，更不吝教導姊妹們如何對抗渣男。最近她分享關於體驗自己喪禮的影片，親自躺進棺材中感受人生的無常，非常勇敢的表現出她前衛的一面。

6 小廢物語謙

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從《大學生了沒》出道的語謙，像樹懶般緩慢的形象深植人心，獨特可愛的個性從在節目時期就讓觀眾心中留下深深的印象，並因此成為固定班底，當時還被暱稱為「三個字」，代表著她說話都不超過三個字的特色，算是一位個性特別的呆萌美女。

外型甜美、性格有些怕生的她，讓許多網友認為形象就像害羞公主，不過她一點也沒有公主病，更加入團體「反骨男孩」拍攝更多影片，雖然有點生澀，還是勇於挑戰各種主題，成為許多網友的喜愛的Youtuber，頻道中除了一些日常有趣影片外，更有一些獵奇料理體驗，非常爆笑。

5 老高與小茉 Mr & Mrs Gao

頻道請點此_老高與小茉Mr & Mrs Gao

《老高與小茉》可說是在兩岸三地都相當知名的談話型Youtuber。PTT上總會不時的看到鄉民討論小茉的文章，例如「娶到像老高的老婆小茉多幸福?」、「台灣有女孩像小茉一樣的嗎？」、「老高的太太小茉是最美Youtuber嗎？」從而看出小茉已經成為鄉民的理想老婆。

小茉不但擁有高顏值更會幫忙剪片，老高也常開玩笑說小茉本身相當有錢，影片中可愛的發問模樣，跟老高一搭一唱，讓影片內容跟效果都因此更加豐富，勾起網友對內容的好奇。

4 阿部瑪利亞 Maria Abe

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從AKB48 Team TP出道、成為《木曜4超玩》主持人之一，如果有看過該節目的大家，相信你一定對阿部瑪利亞有著非常深刻的印象！努力學習中文的她，常常被網友稱她為「假路本人」，也曾被坤達開玩笑幫她取名為「劉美玲」，意思就是她已經非常融入台灣，甚至看不出來是日本人了。

看過阿部穿著和服的樣子，常讓人誤以為是日本來的公主，長長的頭髮配上浪漫波浪捲，氣質相當出眾。個人YouTube頻道不到一年已經拿到10萬訂閱的獎牌，一個人在他鄉卻展現出超強的適應能力，可說是公主系女強人也不為過啊！

3 白癡公主

頻道請點此_白癡公主

「大家好，我是A減、痴痴、王美～」相信大家對於這句開場白絕對不陌生，有著獨特聲音的白癡公主總是帶給大家活潑可愛的形象。大大的眼睛、白皙的皮膚加上公主必備的長髮，內心更具備現代公主的特色，自信的態度、獨立又不做作，讓許多粉絲因此愛上她這種不扭捏的女孩。

她常常在Youtube個人頻道中嘗試許多有趣的食物、教大家在家自煮的「小資少女不專業自理餐時間」系列，還有專門講鬼故事的「痴鬼話連篇」系列等，題材非常多元，可瘋癲、可美麗、可搞笑、可知性的特色，受到許多網友的喜歡。

2 滴妹

頻道請點此_滴妹

一開始只是偶爾會出現在哥哥阿滴頻道，滴妹戴著眼鏡流露出知性又有氣質的感覺，受到網友的歡迎。2016年經營起個人頻道，主要以日常及生活化的影片為主，活潑、可愛又開朗的個性吸引了不少網友的喜愛。

輔大英文系出身的她英文不但非常流利標準，2017年還與阿滴共同出版了《英語每日一滴：IG最夯，學校不教，聊天、搭訕、吐槽都有戲》教大家日常英文。熱愛唱歌的她，2018年找到阿達作詞作曲發行第一首單曲〈最好的樣子〉，去年發行第二首單曲〈每一個我〉的詞曲，更是由盧廣仲一手打造。一步步達成夢想的滴妹從來沒有怠惰，同年創立飲料品牌「再睡5分鐘」，成為台北排隊名店之一。

1 千千進食中

頻道請點此_千千進食中

喜歡看美食YouTuber的大家，一定也會看過千千，聽到「搭給賀，哇係千千啦！」有沒有覺得特別親切呢？

個性豪爽充滿熱情的她，白皮膚加上纖瘦的外型，有種漂亮公主的感覺，不過，現實中她可是大胃王一名喔！總是能一次為大家品嚐一家店的所有品項，讓大家在電腦前可以看到美食水水千千各種不同口味的評價分享，實在是非常神奇啊！

千千不但在2019年就達到百萬訂閱，更是擁有全台最低影片數達成百萬訂閱紀錄的人。除了原本經營的《千千進食中》頻道，也開創了副頻道《千千生活中》分享生活趣事。另外也自創品牌「水哦」千拌麵，許多熱愛美食的網友讚譽有加，還沒吃過的不妨去買來吃吃看喔～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月07日至2021年09月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『公主型YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」