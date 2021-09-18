據《美聯社》報導，美國食品暨藥物管理局(FDA)的政府顧問小組，17日以安全數據不足、為全民施打是否有價值為由，反對拜登政府為全美民眾接種第三劑輝瑞疫苗，而僅同意為65歲以上民眾或重症高風險群提供加強劑。此舉恐影響未來數天內FDA的審議結果，並為白宮大規模接種第三劑疫苗的計畫帶來打擊。

在長達數小時的激烈辯論中，小組成員質疑向所有16歲以上民眾提供第三劑疫苗的價值。最終，顧問小組主張與針對特定族群施打第三劑疫苗相比，全民接種補強針的安全數據研究仍有所不足，且大規模施打補強針是否有價值仍有疑義，故不同意拜登政府為全民注射第三劑輝瑞疫苗的計畫。

相較之下，顧問小組已18比0的表決結果，同意為65歲以上的民眾與高重症風險的人接種第三劑疫苗。此外，小組成員也同意，醫療人員與工作過程中高度暴露在病毒下的族群，也應該注射補強針。

報導指出，儘管這與拜登政府規劃，凡美國民眾只要接種第二劑疫苗已滿8個月者，便可接種第三劑疫苗相左；但從但書來看，白宮仍把建議視為一定程度的進展。

白宮新聞稿指出，在為美國民眾提供更強的新冠肺炎防護力上，今天是跨出重要一步的日子。只要下周的審議結果出爐，我們隨時為符合條件的美國民眾施打加強疫苗。

輝瑞的疫苗研發部主任揚森（Kathrin Jansen）在聲明中指出，該公司仍相信補強劑將成為「控制病毒傳播的關鍵工具」。

《美聯社》分析，拜登政府1個月前宣布將為全美民眾接種第三劑疫苗，以在高度感染力的Delta病毒肆虐下，提高所有美國民眾的保護力。

儘管表決不具約束力，但由於外部專家委員會頗具影響力，所提供的建議恐左右FDA小組的決定。美國疾病管制暨預防中心（CDC）同樣將於下周舉行會議，討論是否建議施打第三劑疫苗。

目前CDC的態度傾向為老年人、療養院居民與一線醫護人員接種第三劑疫苗，而非為所有成年人補強。報導指出，FDA與CDC很可能在接下來數天內決議，接種莫德納或嬌生疫苗的人是否也該打加強針。

事實上，科學家對於第三劑的必要性與施打族群，存在著嚴重分歧。甚至，對於發展中與低度發展國家還沒有足夠疫苗進行第一輪接種，富裕國家便要接種第三輪疫苗，世界衛生組織(WHO)更是持強烈反對態度。