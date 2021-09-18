【愛傳媒葉毓蘭專欄】我爭取政府應以公費為警察、消防、移民人員加保防疫險，以及警大警專接種疫苗專案，以增加警消移同仁防疫的安全保障，終於匡列在COVID-19第4次追加特別預算。

110年6月11日第3次追加特別預算審查時，我提出質詢及預算提案，要求政府應該為警消移人員投保防疫保險，讓同仁不幸染疫確診時，能有更多一層的保障。

徐部長在答詢時允諾，將研議警察、消防、移民以公費加保防疫險。立法院休會期間，我也持續努力，在7月1日邀集警消移民等相關機關召開協調會，並要求內政部盤點警察、消防、移民第一線防疫人員人數及納保方案，並規劃納保中央、地方警察、消防機關及移民署人員52521人，納入一次性關懷金、隔離保險金、住院日額保險金等保險給付項目。

令人振奮的，在這次送立法院審查的第4次追加特別預算中，內政部果然規劃納保中央地方警消移人員共計53025人，匡列預算3213萬3千元，部長及次長信守承諾予以支持。

另外，我在9月9日行文指揮中心，請他們考量警大、警專生活環境密集的特殊性，迅速安排施打疫苗，內政部陳宗彥次長也以副指揮官的身分，在指揮中心協助爭取，終於在9月14日核定警大、警專BNT疫苗接種專案。

執法人員具有高度的職業安全風險，本來就應該給予更多保障。我除了持續監督各項警消移安全保障之外，也會把這次成功的爭取經驗擴散，希望與防疫無關的警消移之常態高風險勤務，政府也能以公費納保保險，以增加他們執勤的保障。

作者為立委、前警大教授

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