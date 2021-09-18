白宮今天表示，美國總統拜登22日將與世界各國領袖舉行線上疫情峰會。拜登預定21日在聯合國大會發表演說。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在聲明中說，「這場會議是關於我們共同擴大及加強對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）行動」，將尋求達成「共同願景」對抗病毒。

這場峰會將在「聯合國大會期間」舉行，目前未提供與會者相關細節。

法新社報導，即使部分公衛相關非政府組織和其他人士抱持懷疑態度，拜登仍將美國定位為全球抗疫領頭羊，推動全球施打疫苗。

莎琪在聲明中說，這場峰會將以世界各國領袖和部長先前在七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）及「獲取COVID-19工具加速計畫」（Act Accelerator）之類的集會討論結果為基礎，廣納公民社會、非政府組織、慈善家和業界，與世界各國領導人達成共同願景齊抗COVID-19疫情。

美國到目前為止是全球最大疫苗捐助國。拜登21日在紐約聯合國總部舉行的聯合國大會發表演說後，預定將返回白宮主持疫情峰會。