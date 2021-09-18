【愛傳媒簡秀枝專欄】《失根的蘭花》原作在台灣，正在台北故宮博物院展出，不過，倒數計時，展覽只到9月21日。

彷彿是國中課文，大家都讀過《失根的蘭花》，對一代才子陳之藩（1925-2012）寫於1955年的散文，記憶深刻，尤其對於客次他鄉的歷代遊子，共掬一把思鄕淚。

然而，陳之藩留美、留英，取得英國劍橋大學電機哲學博士，也在海外任教多年，他回來了，回到台中東海大學任教，9年前在香港病逝。

《失根的蘭花》一文，是66年前，30歲的陳之藩，赴美留學，感時傷懷，引用古代無根墨蘭，寫下的一篇散文，感情真摰，文字洗練，成為華文閲讀世界的經典校園讀物。

兼學電機與哲學的陳之藩，是一位有科學金頭腦，同時又有文學素養，始終帶著深厚感情，寫盡大江南北的望鄉心境，感動無數人。陳之藩《失根的蘭花》引用的無根墨蘭，正是宋朝畫家鄭思肖（1241-1318）的作品《墨蘭圖》，距今超過700多年的歷史。

「畫蘭連根帶葉，均飄於空中。」人家便問他為什麼，他說：「國土淪亡，根著何處？」

雖然相隔700年，陳之藩心有戚戚焉，曾為鄭思肖作過補筆。莘莘學子海外漂泊零落的情懷，與無根《墨蘭圖》神似，讓鄭思肖成為《失根蘭花》的宗祖，也是出處。

承蒙陳之藩超過一甲子的現代散文分享，鄭思肖的《墨蘭圖》對台灣民眾來說，一點也不陌生，甚至成為大家追真蹟、索神品的焦點。

果然，鄭思肖《墨蘭圖》真蹟，隨著大阪市立美術館在台北故宮博物院舉辦「遺珠──大阪市立美術館珍藏書畫」特展機會，也來到台灣，與陳之藩的散文《失根蘭花》閲讀印象，相叩接，大家看畫的典故，呼之欲出，各個興味盎然。

9月15日下午與一群藝術愛好者，相約在故宮博物院，親炙《失根的蘭花》的700歲原件，大家興奮不已，不但追憶起人在天堂的當年才子陳之藩，更對傳世已經700年的鄭思肖墨蘭，品頭論足一番。

鄭思肖的《墨蘭圖》現裱成手卷形式，自右向左觀看，作品全展開來約莫3公尺多，而畫心（除去裝裱以外的畫作本身，又稱「本幅」）只佔了42.4公分；後面多出來的部分，則是王冕（1287-1359）與祝允明（1460-1526）等12個元、明人的題跋。

鄭思肖畫蘭，草草數筆，疏花簡葉，一葉一莖，中流砥柱，無根的暗示，成為後人延申解讀的時代雅趣與文化厚度所在。眼前的古畫，雖不像陳之藩當年所形容的「飄於空中」，然而，近乎左右對稱的單純形式，亭亭而立，更多展賞空間。

只是，失根的蘭花，一直是遷徒民族心頭揮之不去的糾葛，更是騷人墨客共掏千古思鄉淚所在。

作者為典藏雜誌社社長

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