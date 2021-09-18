Breaking ground on our new home. 🏡 pic.twitter.com/8e3Ddc66M1 — Intuit Dome (@IntuitDome) September 17 2021

再等3年，快艇就不用再跟湖人共用史坦普中心了！位居洛杉磯市區西南方的快艇全新主場「Intuit Dome」，18日舉辦開工奠基儀式，除了快艇老闆鮑爾曼與總教練泰隆盧，「雙星」里歐納德、保羅喬治也都現身出席，這個新主場預計花費18億美元打造。

快艇新主場約可容納18000名觀眾，鮑爾曼表示，「我們就是自己，不會想跟其他球隊在同一個球館打球，我們會有自己的身分。我從未待過同城兩隊的地方，我在底特律長大，大家都是活塞球迷，多年來快艇地位一直很糟，也被外界忽視。」

「我們現在即將打造屬於自己的球館，我想另一邊球迷必定會說，你竟然挑戰我們霸主地位？是的，我們可以，」鮑爾曼說，「我們是一支洛杉磯球隊，我們有自己的球迷，假如其他人有感到威脅，尤其是另一邊球迷，那我們做得很棒。」

只是奠基儀式上面也出現尷尬場面，或許是現場表演團體內容太過無聊，里歐納德與保羅喬治都被拍到面無表情的模樣，讓湖人「小皇帝」詹姆斯不禁轉發影片調侃，更附上13個哭笑不得的表情圖案，畢竟這樣的畫面，完全看不出這些快艇球星的興奮感。