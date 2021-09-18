大谷翔平前日遭到白襪投手小萊特(Mike Wright Jr.)連續近身球問候，躲閃幾球之後仍被砸到右小腿，主審當場驅逐了小萊特，轉播的球評也說：「太誇張了，大谷連閃3球了，這是怎樣？」白襪教頭拉魯沙(Tony La Russa)隨後遭到二壘審驅逐，拉魯沙辯稱那並非報復性的攻擊：「我們整個系列賽都對大谷投得比較狠，主審判決那是故意的觸身球，他錯了。」

在雙方系列賽首戰，天使隊投手單場投出3次觸身球，挨砸的是白襪孟卡達(Yoán Moncada)、羅伯特(Luis Robert)、阿布瑞尤(José Abreu)。依照大聯盟的不成文規矩，白襪是一定會報復的，天使總教練麥登(Joe Maddon)說：「我完全肯定對手（砸大谷）是在報復，大家都知道。」

對於拉魯沙這種狡猾的老派教頭，他就算明擺著是報復也不肯承認，只把責任推給主審和二壘審。拉魯沙說：「（二壘審）他發現第一場比賽都是我們單方面挨砸，但他沒有任何表示。我們首戰沒有報復，第2場也沒報復，現在他又說我們是故意的，他的執法欠缺一致性，這傷害了我們球隊、投手、以及我本人的名聲，我非常失望。」

小萊特生涯第一次被驅逐出場，他沒有說明是否總教練下令他報復。拉魯沙本來就是一個爭議人物，他入選了名人堂還跑出來執教已經很不像話，回鍋白襪前還被抓到酒駕，同時他反對國旗抗爭而被批評是種族歧視者。☆中時新聞網提醒：酒後請勿駕車，未成年者請勿飲酒！