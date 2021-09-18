行政院長蘇貞昌17日到立法院專案報告國籍航空機組員隔離「3＋11」決策過程，國民黨立委在議場內高舉標語，要求蘇對「3＋11」真相不明向全民道歉。（姚志平攝）

民眾對於3+11調查報告的看法。(取自中天新聞)

行政院長蘇貞昌昨(17日)赴立法院進行3+11專案報告，因書面報告通篇未提3+11是破口，並自稱「守住疫情讓世界讚嘆」，引發在野黨不滿，國民黨立委們並佔據發言台、讓蘇無法上台報告。《中天新聞》對此進行街頭民調，詢問民眾「政院3+11報告未提『破口』、『范雲』，內容大讚台灣防疫『亂世中二次防疫奇蹟』，你覺得呢？」結果最多民眾選擇「等等那誰要負責？破口在哪？」的答案。

根據《中天新聞》17日上傳的影片，在台北市西門町商圈進行的街頭民調，詢問約20位網友「政院3+11報告未提『破口』、『范雲』，內容大讚台灣防疫『亂世中二次防疫奇蹟』，你覺得呢？」選項分別是第1，讚啦！3+11不是破口，病毒從天而降；第2，等等那誰要負責？破口在哪？；第3，沒救了！破口瞎掰成德政，喪事當喜事辦；第4，氣憤！奇蹟個頭，有想過染疫死者家屬的心情嗎？以及第5，胡說八道！隨他說 但不要侮辱我智商。

關於此報告，有男性民眾說「就是破口原本好端端，結果3+11一出現，5月多就三級警戒」、「反正就是陳時中跟范雲害的呀，所以會變成這個樣子」；女性民眾則說，「因為我覺得他們沒有想到染疫的死者還有他們的家屬」、「就真的是睜眼說瞎話，疫情很明顯就是從那邊來，又說沒有破口，那你先跟我說破口在哪裡，如果你講得出明確讓人民信服的話，那當然我就相信沒破口，破口在哪裡要解釋清楚，這個疫情一開始從哪裡來，應該要講」。

還有民眾認為「就是一直想壓下疫情的感覺，讓大家覺得沒這麼嚴重」，更有人無奈地說，就是沒辦法對政府怎麼樣呀，人民只能口罩戴好。另有一名30幾歲的男性民眾表示，「不然怎麼辦，我連疫苗都沒打到耶，我30幾歲呀，哪打的到不要跟我講高端，我受不了 我沒有要打高端，沒有為什麼」。

最後街訪結果顯示，有7位民眾選擇「等等那誰要負責？破口在哪？」的答案，其次為「氣憤！奇蹟個頭，有想過染疫死者家屬的心情嗎？」和「讚啦！3+11不是破口，病毒從天而降」。