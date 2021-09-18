18歲「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）以6比4、6比3直落二封后，奪下個人首座四大公開賽女單冠軍，也刷新了從會外賽一路闖關的歷史紀錄，而來自中國大陸和羅馬尼亞混血的她，在16日也開通微博帳號，以中文和大家打招呼。

年僅18歲的拉杜卡努有一半的華裔血統，爸爸是羅馬尼亞人，媽媽來自大陸瀋陽，她2歲時隨父母移居英國，在還未奪下美網女單冠軍前，因神似楊丞琳而受到兩岸球迷關注，且在今年7月受訪時還表達「愛看台灣的節目」，而拉杜卡努贏得女單冠軍之後，受訪時還以中文發表感言「大家好，我想說謝謝，我希望你喜歡看我的網球，我現在特別特別開心。」

拉杜卡努身高175cm，被譽為繼莎拉波娃（Maria Sharapova）後又一位集球藝與美貌為一身的模特型網球選手，她的世界排名從150狂升至23位，也成為是英國女單的希望，而她16日開通了微博帳號，並且錄製一段影片全程用中文和大家打招呼。

拉杜卡努說，「大家好，我是艾瑪，我想在這裡謝謝你們對我的支持，特別是從溫網到美網，從倫敦到紐約，當我知道你們看我的時候，我就很開心，我也不想讓你們失望，我非常遺憾今年不能來中國，可是我明年一定會來打中國的比賽，到時候我希望你為我加油，現在我有一個微博平台了，你可以在這裡找到我。再一次謝謝，再見。」