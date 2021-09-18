雖然最長的暑假完結、學生也重新開學，但家長可是沒有暑假後的悠閒喘息時間，不僅每天要幫孩童準備防疫用品，還有不能少的早餐、便當，而為了每天早上能更有效率地完成早餐及便當，一機多用的多功能早餐機，還有近年相當熱門的熱壓吐司機及鬆餅機，都是自開學後不少消費者都入手的熱銷商品，此次電商就推薦多款早餐機，讓家長們可以更輕鬆一機完成早餐及便當。
蝦皮購物觀察到，現代人分秒必爭的習慣，因此可幫助準備早餐的廚房家電相關商品需求，在開學後近2周內就成長了近40%，PChome 24h購物上的多功能早餐機，更是達年銷量80%成長，在momo購物上熱銷的熱壓土司機、鬆餅機，特別像可變換造型烤盤的，各品牌更是有著月銷破百台的成績，另外還有注重自煮健康的消費者，更是會入手製麵包機，在奇摩電商上更有著翻倍的成長，像國際牌全自動變頻製麵包機就在開學後銷量飆升70%之高，明顯消費者們在自煮健康早餐上的需求也越來越高。
而近年最受歡迎的小廚電，莫過於的熱壓吐司機及鬆餅機，因著能快速加熱、完成料理，小朋友也能與家長簡單操作製作料理，還有著不同的烤盤可變換的機種，就更適合講求多功能的需求，而且各品牌也與人氣卡通角色推出聯名款，更能吸引小孩乖乖吃早餐。已經購入了多烤盤的熱壓吐司機的梁媽媽就表示，「早上就靠這台做早餐，把材料都放好後，就可去做別的事，打開還熱騰騰及酥脆，小孩都很愛這些早餐，假日有時候也會與小朋友試試看網路的新食譜，如『湯圓鬆餅』、『布丁三明治』等，小小一機多用實在划算！」
另外還有像從美國開始的多功能早餐機，從一開始僅能一機烤漢堡包、煎肉、煎蛋，再做成漢堡，到了現在已經發展到，一機能煎、炒、煮、蒸、烤等不同功能，像AIWA愛華多功能早餐機，可邊烤麵包、邊煎煮蒸料理，還有小熊三明治早餐機，同樣擁有煎煮蒸料理區，還有熱壓三明治在同一機上更是方便，另外亦有一機有烤箱、咖啡機、煎煮蒸料理區的機種，對於家中環境較小的消費者來說，以上該類的多功能早餐機可說是最省空間之選。
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