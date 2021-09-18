吃柚子搭配5種藥恐傷身。（圖／翻攝自藥害救濟基金會）

中秋節吃柚子賞月，藥師游佩雯提醒，吃柚子搭配某些藥恐產生交互作用，而且柚子與藥物的交互作用可不是隔開兩小時就能解決的，如果真的嘴饞想吃，建議剝一小瓣淺嘗即可。另藥害救濟基金會指出，長期服用降血脂藥物、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥與抗癲癇藥的民眾要特別注意。

藥師游佩雯日前在臉書發文表示，藥物的交互作用是指，某些物質或狀態，可能會影響藥物在身體中濃度的干擾機制，所有藥物的交互作用可分3種，分別是藥物與藥物的交互作用、藥物與食物的交互作用及藥物與疾病的交互作用。

游佩雯指出，每當中秋節到了，許多藥物與柚子的交互作用就會出來，讓不少人看了有點怕怕的，不知道該怎麼辦才好。對此，她則直接給出結論「柚子與藥物的交互作用，可能不是隔開兩小時就可以解決的！」

游佩雯解釋說，藥物在身體裡停留的時間長短，以及它有活性的時間長短就影響了藥效，但無論被影響到哪個環節，都可能讓藥效變差或變強，而太強的藥效有時候就會變成是副作用，這也是為什麼大家很在乎藥物的交互作用。

游佩雯也說，柚子具有類似葡萄柚的CYP酵素抑制能力，也有P-醣蛋白抑制功能。可能會讓許多藥物濃度過高，藥效過長，出現副作用。科學家研究發現柚子與藍色小藥丸一起服用，反而會使效果減低40%，但詳情還須待更多研究證實。

游佩雯表示，交互作用跟吃的量有關係，罹患慢性疾病的朋友，如果真的想要吃，建議可以淺嘗即可，大約吃一小瓣的柚子是安全的，但吃太多可能就不行了。

「藥害救濟基金會」在臉書分享，柚子跟特定藥品可能會產生交互作用。提醒長期服用降血脂藥物（atorvastatin、lovastatin、simvastatin）恐增加肌肉痛、深色尿、肝毒性的風險；長期吃降血壓藥（amlodipine、felodipine、nifedipine、verapamil）可能增加低血壓、心跳過快、周邊水腫的風險；服用鎮靜安眠藥（diazepam、midazolam、triazolam、buspirone）可能增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制的風險。

藥害救濟基金會指出，抗心律不整藥（amiodarone、quinidine）恐增加心律不整、肝毒性的風險；免疫抑制藥（cyclosporine），可能增加頭痛、電解質不平衡、血壓增加、癲癇、腎毒性的風險；抗癲癇藥（carbamazepine），可能增加藥物過敏的風險5-6。若服藥後發生紅疹(搔癢或水泡)、嘴唇腫、發燒、喉嚨痛（吞嚥困難）、口腔潰瘍、眼睛不適（紅腫或灼熱感）的藥物過敏早期症狀，應立即回診就醫。