歌手李友廷入圍第32屆金曲獎最佳新人獎，雖然未成功奪獎，但歌唱實力早就有目共睹，平時常在社群網站與粉絲分享日常的他，昨天（17日）無預警在instagram公布喜訊，不僅手勾著一名男子，還曬出結婚證書甜喊：「與比鼻一起走了整整10年」，讓所有粉絲驚呼：「岀櫃了嗎」。

李友廷感情世界一向低調，不過卻突然在instagram表示有喜訊要公布，接著只見他身穿白色襯衫，手拿著一束捧花，並勾著一名男子的手，接著作勢輕靠在對方肩上的樣子，該名男子則是微笑面對鏡頭，接著甜喊：「與比鼻一起走了整整10年」，粉紅泡泡立刻瀰漫整個畫面，讓人感受到甜甜的幸福氛圍，粉絲在獻上祝福時，也驚呼：「公開岀櫃了嗎」。

李友廷突曬岀「結婚喜訊」嚇壞粉絲。（圖／left7892 IG）

眼見大批粉絲暴動加上媒體報導，嚇的李友廷趕緊公布真相，表示自己其實是來幫友人證婚，並擔任捧花使者，接著曬岀新娘的照片，證實自己所言不假，但為了不讓對方身分曝光，僅曬岀女主角脖子以下的部分，接著更透露當證婚人第一次簽名就失敗，還被要求以正楷再簽一次。

李友廷曝光真相只是去當證婚人。（圖／left7892 IG）

李友廷雖無緣奪下金曲獎最佳新人獎，但他也在instagram發表滿滿感謝文，更提到要不是媽媽當初摔爛他第一把吉他，現在可能就是在做一份普通的工作了，接著強調自己還有很多不夠好的地方，但會繼續努力，一切努力不會因為一個落空就白費。