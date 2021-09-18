美聯全壘打王小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)第46轟出爐，藍鳥18日迎戰雙城，遇上頑強抵抗，雙城第3局竟然連續3支全壘打灌進5分。3局下小葛瑞洛立即回敬一發陽春炮，雖然打不痛雙城，但對他個人來說是成功甩開了45轟的皇家隊裴瑞茲(Salvador Perez)，再次獨霸美聯全壘打王寶座，同時邁向50轟大關。

#PLAKATA number 46 left in a hurry 💥 pic.twitter.com/lGuhc02FMv — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 18 2021

藍鳥隊史全壘打王是「包大人」包提斯塔(José Bautista)在2010年創下的單季54轟。由於藍鳥例行賽只剩15場，小葛瑞洛要追上去的難度很大，除非他能一路保持現在的手感到季末。小葛瑞洛最近18場擊出10轟，從原本全壘打排行榜第3名一口氣超車大谷和裴瑞茲。

雖然暫居美聯全壘打王，小葛瑞洛要爭奪MVP也沒那麼容易，在打點方面他還落後裴瑞茲8分，打擊率些微落後運動家馬泰(StarlingMarte)。如果只以全壘打王的身分大概沒辦法在選票上擊敗大谷翔平，但拿到打擊三冠王（打擊率、打點、全壘打）就另當別論。

雙城此戰7-3打敗藍鳥。對於藍鳥而言更重要的是外卡爭奪戰，目前他們與紅襪、洋基處於「3搶2」的膠著狀態，這3隊又以藍鳥的近況最佳，但洋基同日贏球，藍鳥落後0.5場勝差。大谷所屬的天使、裴瑞茲的皇家皆已退出季後賽競爭行列。