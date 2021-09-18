高雄市鹽埕分局防詐宣導發揮成效。一名69歲歲范姓民眾昨接獲詐騙集團來電，告知他涉及非法洗錢及提供人頭帳戶需配合偵辦，冒充假檢警要求面交53萬贓款，范姓民眾想起日前才在治安座談會中聽到防止詐騙處置作為，便與詐團成員相約後，立刻聯絡轄區員警前往埋伏，當場逮捕一名車手。

車手冒充假檢警身分，囑咐民眾面交付新台幣53萬元，經派出所員警偕同前往面交地點便衣埋伏，當場將范姓詐欺犯嫌逮捕到案。(宋原彰翻攝)

警方調查，五福四路派出所於前(16)日13時許，接獲轄區機警民眾報案，遭受疑似詐騙集團成員以假檢警身分，囑咐外出當面交付新台幣53萬元鉅額款項，經派出所員警偕同前往面交地點便衣埋伏，當場將31歲的范姓詐欺犯嫌逮捕到案。

范姓民眾報案，聲稱他接獲臺北地方法院主任檢察官電話告知，因涉及非法洗錢、販毒及提供人頭帳戶案，需配合調查偵辦，要求繳交新臺幣53萬贓款，作為查證金流及指紋之用，屆時會派收款執行官向渠收取現金款項。

范姓民眾察覺可疑，並想起日前鹽埕警方在社區治安座談會中犯罪預防宣導反詐騙之案例及處置做為，於是答應外約前往交付款項時，先聯繫派出所管區員警，五福四路派出所所長洪銘聰接獲同仁報告，迅速調度警力率員前往指定面交地點埋伏，果然發現詐騙集團車手躲避於周遭，並持續不斷以電話遙控被害人。

警方於鎖定涉案對象後立即上前盤查，范姓車手當場雖一度坦承係受人指示，以免還債務為誘因前往向被害人收取現金，沒想到配合返回派出所後，隨即意圖規避刑責而一概否認。

未料甫到任之鹽埕分局副分局長郭丁太原係刑大科偵隊長，為專門偵辦詐欺案件的刑事高手，立即指導同仁過濾犯嫌手機通聯資訊，比對連結被害人與犯嫌的相關往來通聯等犯罪跡證，令詐欺犯嫌再無從狡辯，隨即坦承犯行不諱。警方於警詢筆錄製作完成後，將范姓詐欺犯嫌依詐欺罪隨案移送高雄地檢署偵辦。