剛被灰熊買斷合約，且打算回到西班牙陪伴家人打球等待退役的馬克蓋索，如今又有續留NBA的希望嗎？根據《The Athletic》在18日爆料，勇士目前正在考慮是否簽下小蓋索，畢竟要不是去年夏天「浪花弟」克雷湯普生受傷，小蓋索可能早就加盟勇士了。

根據《The Athletic》爆料內容，原本去年夏天馬克蓋索差點就跟勇士簽約，卻因克雷湯普生突然傳出阿基里斯腱撕裂重傷，才讓這筆交易告吹，畢竟小蓋索擁有很好的傳球與中鋒技巧，讓他的球風跟勇士很適合，就跟威斯特、波格特等中鋒很像。

馬克蓋索上季加盟湖人，最後鬧到不歡而散，因為湖人並未做出讓小蓋索穩坐先發中鋒的承諾，甚至大部分時間都棄用他，而是改用德拉蒙或哈瑞爾，也讓小蓋索早就不想待在湖人打球，最後遭到湖人交易到灰熊，接著又被灰熊買斷合約。

由於目前傳出馬克蓋索打算回到西班牙打球且陪伴家人，可能加盟球隊是他自己擁有的乙級球隊赫羅納，如果勇士最後決定招募小蓋索，他當然隨時可以重新回到NBA打球，除了帶來戰力提升，小蓋索也可幫忙勇士訓練去年榜眼懷斯曼。