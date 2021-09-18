巴基斯坦總理伊姆蘭·汗17日在上海合作組織杜尚貝峰會期間，同現場與會的習近平主席特別代表、大陸國務委員兼外長王毅進行了交談。

伊姆蘭·汗請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，高度評價巴中全天候戰略合作夥伴關係取得的重要進展，感謝中國為巴基斯坦戰勝疫情、恢復經濟提供即時有效的幫助，強調巴中友誼歷經國際風雲考驗，任何勢力都無法撼動，巴方深化巴中全方位合作的意志堅定不移，不懼任何外部壓力。巴方將嚴懲達蘇恐襲事件的肇事者，盡全力保護在巴中國公民的安全，堅定推進造福巴人民的巴中經濟走廊建設。

王毅轉達中國領導人對伊姆蘭·汗的問候，表示中巴兩國一貫相互理解、相互信任、相互支持，兩國全天候戰略夥伴關係堅如磐石，扎根於兩國人民心中。中方將堅定支持巴方奉行的內外政策，支持巴方維護國家主權和民族尊嚴，支持巴方在國際和地區事務中發揮更重要作用。

雙方明確，中巴經濟走廊聯委會第10次會議將於9月下旬舉行，中巴經貿聯委會第15次會議也將於10月份舉行。

伊姆蘭·汗還向王毅介紹了巴方關於阿富汗問題的立場。雙方同意，在阿富汗局勢出現重大轉變的歷史關頭，進一步加強中巴雙方的戰略協調，共同為穩定阿富汗局勢、打擊恐怖主義、維護地區和平發揮積極作用。