警方協助反覆查詢，才讓吳女打消匯款念頭，保住辛苦錢15萬元。（警方提供）

金門吳姓女子誤信自己幸運中了澳門彩票，興沖沖到山外郵局欲匯出新台幣15萬元的手續費，所幸黃姓行員機警提醒有詐，協同趕至的警員成功攔阻，才保住她一筆為數不少的辛苦錢。

警方調查，吳姓女子從「友人」口中獲悉自己網路購買的澳門彩票中獎，需在中午12時前匯交手續費新台幣15萬元到彩票公司，等完成扣稅後才能領獎，急忙於當天11時許趕到山外郵局匯款。

黃姓行員察覺有異，透過關懷提問及說明，告訴吳女這是常見的詐騙手法，但因她仍堅持要辦理匯款，只好一面技巧性拖延匯款程序，一面請同事與金湖派出所聯繫，通報警方到場協助。

金湖派出所警員陳靖宇、謝旻臻2人火速趕到郵局，苦口婆心向吳女解釋這類詐騙手法，並建議她先讓警方幫忙確認對方帳戶是否有問題。幾經警方再三勸導後，吳女才同意回到派出所查詢匯款帳號，以及相關資訊。

在溝通過程中，吳女仍不斷接到「友人」來電催促匯款，承辦員警聽出對方口音並非台灣人，且支支吾吾十分詭異，果然查不出該名「友人」的相關資料。吳女終於相信警方查詢結果，才打消匯款念頭，保住自己辛苦積蓄的15萬元。

金湖分局長林炎巨表示，此次阻詐成功關鍵是山外郵局黃姓行員十分機警，透過熱心關懷提問，即時通報警方協同處理。警方特別提醒來路不明，宣稱可獲高報酬的投資、博弈管道幾乎都是詐騙陷阱，大家務必要做到「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙電話」，隨時提高警覺和反覆查詢，才不會將辛苦錢白白送給詐騙集團。