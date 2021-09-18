存款多少可以退休？這個大哉問一直沒有正確答案，一名網友自稱已有500萬存款，希望存款翻倍後，能在40歲退休。有網友認為，若原PO不打算結婚，也沒有要買房、買車，1000萬夠他退休後吃喝30年沒問題，引起熱烈討論。

原PO在匿名論壇《Dcard》表示，他今年33歲，存款約500萬元，以一年可存60萬元計算，希望7年後有1000萬元，他就要退休了，特別問網友「到時靠領股息生活，可以退休嗎？」

許多網友給予建議，有人覺得以物價上漲加上現代人壽命較長，1000萬似乎不大夠，不小心生一場大病可能就去掉上百萬；有人勸原PO買金融股，每年股息領下來有50萬，平均一個月4萬多元，省吃儉用日子過得去。

也有人勸他若一年可存60萬，不如拚到60歲，存夠3000萬比較保險。最多人說如果原PO打算單身不結婚，未來也沒有購車、買房的考量，只要符合上述3條件，1000萬絕對夠。