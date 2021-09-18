大陸黨媒《人民日報》18日報導，大陸國務委員兼外長王毅結束周邊越南、柬埔寨、新加坡、韓國4國訪問後受訪指出，此行聚焦促進中國同四國關係、開展抗疫合作、推動和東協合作、朝鮮半島形勢、打破「大國博弈」怪圈等五方面。總的看，四國之行實現了賡續友誼、加強團結、增進互信、深化合作的目標，中國和四國都認為，當前雙方關係保持著積極發展態勢，強調將鞏固和加強雙多邊合作，為地區乃至全球抗擊疫情和經濟復甦作出貢獻。

王毅表示，在促進中國同四國關係方面，此次亞洲四國之行，旨在遵循四國高層戰略引領，推動互利合作提質升級，攜手應對各種風險挑戰。通過與四國政要廣泛深入溝通，訪問取得預期成果。一是增進了政治互信。二是深化了互利合作。三是加強了多邊協調。

王毅指出，在同四國開展抗疫合作方面，疫情發生以來，中方向柬、越提供大量新冠疫苗和抗疫物資，同新、韓加大診療資訊共用和醫療技術合作，為支持各國防控疫情作出積極貢獻。越方稱中方疫苗援助是「雪中送炭」，柬方表示中國疫苗及時挽救生命，新方讚賞中方同各國分享抗疫經驗，韓方強調中韓樹立了國際抗疫合作典範。各方就下一步抗疫合作達成諸多共識。中方承諾繼續為各國抗疫提供力所能及幫助，繼續把東協國家作為疫苗供應優先方向。

王毅說，在推動中國和東協合作方面，今年是中國東協建立對話關係30周年，此次出訪，一個重要議題就是促推中國─東協關係開創新局面，構建更為緊密的中國─東協命運共同體。

雙方確認要做好以下幾方面工作：一是共同辦好中國東協建立對話關係30周年紀念活動。二是共同推動區域經濟一體化發展。三是共同維護南海和平穩定。全面落實《南海各方行為宣言》，推進海上合作和共同開發，加快「南海行為準則」磋商。四是共同維護國際公平正義。

王毅稱，在朝鮮半島形勢方面，中韓雙方深入溝通，增進了相互瞭解，達成了新的共識。一是要堅持維護半島和平穩定。二是要堅持對話解決問題。三是要堅持改善南北關係。中方表示，將繼續堅定支持韓方改善發展南北關係的努力。韓方積極評價，中方在半島問題上的重要貢獻，希望中方繼續發揮建設性作用。

王毅強調，把中國同周邊國家發展關係解讀為與其他大國競爭博弈，是早已過時的冷戰思維。要打破所謂「大國博弈」的怪圈，本著相互尊重、平等互利原則開展雙多邊協調合作。

當前本地區最緊迫的任務是抗疫和復甦。推動中美關係回到穩定發展的正確軌道，以建設性方式在本地區開展協調合作，和地區國家一道實現互利共贏。這符合兩國共同利益，也符合地區國家共同期盼。中方對此始終持開放態度，抱持誠意和善意，美方應放棄零和思維，同中方相向而行。