輝瑞日前向美國食品藥物管理局（FDA）提出全美施打第3劑疫苗的申請，但FDA專家小組周五（17日）投票否決，消息一出，輝瑞與BioNTech股價應聲下挫1.30%與3.61%。

CNBC報導，周五FDA專家小組以16票對 2 票反對向 16 歲以上民眾施打輝瑞第3劑，不過正在考慮為65歲以上長者、慢性病族群（如糖尿病、心臟病等）和工作易接觸染疫者施打第3劑疫苗。

FDA部分專家小組成員表示，雖然他們認為老年人或其他更脆弱的群體有可能需要接受第3劑，然而年輕人的需求不是那麼迫切，因為可能造成心肌炎帶來其他醫療風險。

波士頓兒童醫院傳染病專家 Ofer Levy 提出自己看法，第3劑疫苗或許對長者有幫助，而最後也可能適用於一般民眾。

讀賣新聞報導，日本厚生勞動省昨（17日）召開專家會議，一致同意有必要施打第3劑COVID-19疫苗，至於第3劑施打時機，規劃在完成第2劑接種後的8個月以上，具體時間將再討論；另若施打第1劑有嚴重過敏反應或疫苗不足的情況下，開放第2劑可混打其他疫苗。