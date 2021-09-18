1名律師在疫情期間因工作業務銳減，竟嘗試做起外送員，他說「如果再『以不變應萬變』，恐怕有一天自己不再被世界需要」，他做了1天外送員後分享心得，笑說疫情前他其實也是穿梭北市各院區，與外送員一樣到處奔波，真要說外送的辛苦，可能就是因為他是騎腳踏車外送，整天下來已經鐵腿跟屁股痛。

該名律師在臉書「外送師ㄟ543」發文表示，「我是一名律師，執業多年後，我想嘗試當個外送員」，他說因為疫情期間法院實體開庭全部暫停，他嘗試了嘗試了第一次線上律見、線上開庭，「因應疫情，如果再『以不變應萬變』，恐怕有1天自己不再被世界需要。」他想到外送員可以騎車逛大街小巷，甚至有機會接觸到平時不常遇到的人事，因此決定嘗試。

1名律師在疫情期間因工作業務銳減，竟嘗試做起外送員，他說「如果再『以不變應萬變』，恐怕有一天自己不再被世界需要」，他做了1天外送員後分享心得。（翻攝自臉書「外送師ㄟ543」）

該名律師做完1天的外送員後，在臉書上PO出自己的心得，他說律師其實與外送員相似，並非一整天都坐在辦公室，因為大台北地區有3個地方法院1個高等法院，院區散落10個地點，他經常在院區之間奔波，移動里程數比一般上班族還要長，不過他此次作外送員是騎腳踏車，笑說對於體力考驗更大，因為不能耽誤送餐，都卯足全力騎車，笑說「若真的要說第1天遇到什麼難題，大概就是長時間騎車導致鐵腿跟屁股痛」。

其他網友留言說，「幫忙告外送公司需要你的加入」、「這個體驗將讓你成為未來最傑出的律師」、「親身臥底外送員蒐集資料，準備為廣大外送人員提告嗎」、「律師加油」。