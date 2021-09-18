美國海軍第七艦隊發布新聞稿說，勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）17日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾，這是美艦今年第9度通過台海。

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦紀德號（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦穆洛號（Munro）8月27日通過台灣海峽，為美艦第8度通過台海。

前7次分別為2月4日馬侃號、2月24日魏柏號、3月10日芬恩號、4月7日馬侃號、5月18日與6月22日魏柏號以及7月28日班福特號。

美國海軍第七艦隊在新聞稿中說，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今天（18日）表示，9月17日，美「貝瑞」號飛彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。

施毅強調，美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。