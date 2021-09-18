美國一名漁船船長與船員日前在佛羅里達州附近海域釣到一條鯊魚，豈料當他們打算收線時，發現海中深處出現一個巨大陰影緩緩浮上來，當他們意識到這是一條石斑魚後，剛捕獲的鯊魚馬上被石斑魚吃下肚，把船上一行人都嚇傻，也拍下這恐怖瞬間。

根據《每日郵報》報導，57歲的漁船船長約翰（John Brossard）和船員們，日前開船行駛至佛羅里達州古德蘭海岸附近，釣到一條約3英尺（0.91公尺）的小鯊魚，當他們準備收線時，發現海深處出現好幾個黑影，仔細一看才知是伊氏石斑魚（Atlantic goliath grouper）。

一名船員回憶的說，「當時我們正在釣鯊魚，突然出現2、3條石斑魚，開始在船底下閒晃，似乎正在等我們釣到魚，我們都很驚訝，心想『哇！不可思議，竟會有生物比鯊魚大，還想吃鯊魚』」，果不其然，當他們順利釣到鯊魚後，石斑魚馬上衝過來，一口把鯊魚咬走，讓眾人看了全嚇傻。

約翰表示，粗估這一條石斑魚至少重500磅（約226公斤），而他們釣魚的地方靠近佛羅里達大沼澤地，被公認是釣魚最危險的地方，「鯊魚、短吻鱷、鱷魚、蟒蛇和海牛等都集中在此，水中所有生物都試圖吃掉其他生物，有時也會看到公牛鯊被鱷魚和短吻鱷吃掉，或是鯊魚被其他更大型魚類吃了」。