法航班機客艙起火後返回北京首都機場，艙內座位燒毀畫面曝光。（北京日報）

法航班機客艙起火後返回北京首都機場，艙內畫面曝光。（北京日報）

法航班機客艙起火後返回北京首都機場，艙內畫面曝光。（北京日報）

北京日報用戶端18日報導，18日凌晨3時50分左右，由北京飛往巴黎的法航AF393航班起飛不久後，在客艙靠後位置傳出異響並有黑煙冒出，所幸無人員受傷。目前該航班已經返航至北京首都機場，機上乘客轉至機場大廳等待，法國航空公司目前還未通報具體情況。

據乘客陳女士稱，這架原定2時30分起飛的航班直到3時45分才起飛。「飛機在爬升的過程中就一直聽到異響，而且聲音很大，後來就聽見有『碰』的一聲，像是有什麼爆炸了。空氣裡也有肉眼可見的小飛絮之類的東西，還有一股很濃的燒焦味道，之後就有看到有人往前艙衝，也有尖叫聲。」

據另一位乘客描述，飛機在剛剛起飛的時候就有奇怪的聲響，是類似「風吹過窗戶縫」的呼呼的聲音，「但當時我距離後排還有一段距離，所以也沒有特別的感覺。只看到後排過來了幾個乘客跟空姐溝通。後邊有人喊『爆炸了』，空姐就拿著類似滅火器的東西去處理了。」該乘客介紹，飛機在低空盤旋了一段時間後，大概在4時03分落地首都機場。

據多名乘客表示，飛機落地後看到地面有消防人員、救護人員和警車，但並未上機進行處置。在飛機上等待了約兩個小時左右，機上乘客被擺渡車轉至首都機場的中轉休息區等待。

今天上午9時許，在機場等待的乘客通過機場廣播得知，法航將借調一架飛機，預計將於下午5時30分起飛。一名乘客表示「目前航空公司並未就事故原因進行解釋，這架飛機上大多都是留學生，大家都面臨著後續航班轉機的問題，希望航空公司能趕緊給出進一步的解決措施。」