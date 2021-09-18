講到全台最好吃的縣市，老饕心中的TOP 1絕對是號稱美食之都的台南！不管是飄香幾代的老店，亦或是年輕一代經營的小吃，都擄獲著在地人與遊客的胃。來到台南不怕吃不夠，而是怕自己的胃不夠裝！就讓ReadyGo帶著你一訪最火紅的道地台南美食吧。

文章牛肉湯

台南美食地圖！文章牛肉湯 圖：IG sunny_piggg

來到台南絕對不能錯過的就是位於安平的超人氣排隊牛肉湯！文章牛肉湯使用的是當日現宰的溫體牛，鮮嫩的牛肉淋上甘甜的蔬菜湯，讓牛肉的精華融入湯中，再搭配上一口熱騰騰的牛肉燥飯，就是在地人最喜愛的事物早餐組合。

營業時間：星期二至六 10:00-02:00，星期日10:00-00:00（週一公休）

地址：台南市安平區安平路590號

電話：06-2284626

冰鄉

台南美食地圖！冰鄉 圖：IG maggiehsien

炎炎夏日超適合來上一碗充滿水果香氣的超人氣剉冰！位於台南市中西區的冰鄉一開店總是大排長龍，人氣口味的冰品通常一下就賣完了，最好在前往前先查詢粉絲團公佈的售完資訊。新鮮水果搭配上充滿焦糖香氣的綿密布丁，軟嫩又入口即化，超級滿足。

營業時間： 13:00-21:00（週一公休）

地址：台南市中西區民生路一段160號

電話：06-2234427

阿堂鹹粥

台南美食地圖！阿堂鹹粥 圖：IG getinwunbelly

台南早餐豐富多元，在地老饕尤其推薦的是阿堂鹹粥，阿堂鹹粥位於西門圓環上，店家運用新鮮的海鮮放入粥內燉煮，其中最多人推薦的便是140元的綜合鹹粥，新鮮的土魠魚肉、虱目魚肉、蚵仔以及魚皮的精華融入湯內，清香卻又夠味。

營業時間：05:00-12:30（週二公休）

地址：台南市中西區西門路一段728號

電話：06-2132572

邱家小卷米粉

台南美食地圖！邱家小卷米粉 圖：IG 520foodworld

走到國華街，最顯眼的小吃店非邱家小卷莫屬，邱家的湯頭屬於清香微甜的南部口味，每日現撈的新鮮小卷，不放過多的調味料，僅用芹菜提味，一碗90元的小卷米粉，放入大塊的小卷肉，新鮮爽脆讓人一口接著一口！

營業時間：11:00-17:00（週三公休）

地址：台南市中西區國華街三段5號

電話：06-2210517

蜷尾家

台南美食地圖！蜷尾家 圖：IG dock0603

來到台南旅遊絕對不可錯過的超人氣冰店在這裡！目標超越哈根達斯的蜷尾家，每一口冰包含著老闆的職人精神，從口味的挑選到製作冰品的過程無一馬乎，用心的製作讓冰品口感綿密滑順，清涼的滋味由口中竄入鼻尖，非常美味。

營業時間：11:00-21:00

地址：台南市中西區正興街92號

電話：06-2110851

丹丹漢堡

台南美食地圖！丹丹漢堡 圖：IG taipeifatty

號稱南台灣最強速食店的丹丹漢堡，將本土風味融合西式作法，迸出屬於台灣人的幸福滋味！來到丹丹的必點美食有36元的赤肉羹以及39元的脆皮雞腿，偏甜的麵線配上肉羹Q彈鹹香，而脆皮炸雞一口咬下肉汁四溢，用銅板價吃出大滿足。

營業時間：07:00-21:30（週二公休）

地址：台南市安平區平豐路389號

電話：06-2998822

集品蝦仁飯

台南美食地圖！集品蝦仁飯 圖：IG tainan_yoel_food

來到集品蝦仁飯必點的美食就是店家的招牌蝦仁飯與煎鴨蛋，蝦仁飯淋上特製醬料口感濕潤鹹香好入口，搭配上Q彈的火燒蝦與半熟的濃郁鴨蛋，讓整碗蝦仁飯的口感與滋味更上一層樓，若是想要滿滿的蝦仁蓋在飯上，建議多單點一份蝦仁。

營業時間：09:30-21:30（週二公休）

地址：台南市中西區海安路一段107號

電話：06-2263929

風驛鮨味壽司丼飯專賣店

台南美食地圖！風驛鮨味壽司丼飯專賣店 圖：IG food__hedgehog

平價美味的海鮮不只在漁港吃得到，位於中西區的風驛鮨味來造福喜歡鮭魚壽司的饕客了！新鮮的鮭魚肉厚且鮮甜，價位親民，一貫只要20元，而外帶餐盒100元至150元不等，能用便宜的價格吃到最幸福的滋味，喜歡鮮甜海味的民眾不妨試試。

營業時間：11:00-21:00

地址：台南市中西區民生路一段10號一樓-2

電話：06-2213963