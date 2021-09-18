在日本成人影視界被譽為「千年一遇神乳」的AV女優「水卜櫻（水卜さくら）」，因為有著和她Ｇ罩杯身材超級反差的童顏長相而擁有高人氣。本來每個月都會穩定發布作品的她，在近三個月內都沒有作品問世時，讓不少粉絲都擔心她是否會突然引退，因為畢竟在日本AV界，突然間宣布引退的事情常常發生。

現在粉絲可以放心了！水卜櫻在神隱多時後，所屬的經紀公司在16日於推特上傳了水卜櫻的「長輩照」宣告上工，雖然目前還不知道水卜櫻這次的拍攝工作是演出新作品還是拍攝單純的寫真，但睽違將近三個月的現身還是讓不少殷殷期盼的粉絲放下心中大石。

（水卜櫻上傳的照片幾乎沒有誇張濾鏡，粉絲大讚很難得／翻攝水卜櫻推特）

而在新照片曝光後，有專業網友表示她這次會消失那麼久，據說是因為齒模矯正花了比平常久的時間，並不是因為發生什麼不能說的私人原因。除此之外，有不少網友，大讚她的短髮造型，讓她可愛程度又上升了一個檔次。

網友紛紛留言：「近幾天最好的消息」、「能駕馭短髮的都是正妹」、「本來是普妹、現在越來越正了」、「有鄰家妹妹的感覺，不錯」、「水卜推特照清新又不會跟別的日本女生一樣套很誇張的濾鏡，超級賞心悅目」、「讚！矯正完配短髮更棒了」。