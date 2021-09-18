有些正妹不僅顏值讓人陶醉，在進一步了解之後，又會被她們的內涵給深深圈粉。今年 22 歲的甜心美少女「Anon」，就擁有這般內外兼具的迷人魅力。

1999 年出生的中日混血 Anon，身高 168 公分，有著甜美氣質的臉蛋，還是偶像團體出身，不僅如此，今年在日本賽車女王評選中也拿下新人獎，亮眼外表深獲大眾肯定！

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

除了高顏值外，她胸前那一對「F 罩杯」豪乳也備受討論，推出過幾次寫真辣照的她，每每以比基尼造型出現時，都會靠著肉感胸器、超深事業線引發關注，搭配小蠻腰、美腿線條，姣好身材也成了圈粉武器！

近日，她在《Flash》周刊中曝光了一組最新寫真作品，一連換了好幾套性感服裝，一下正面露出事業線，一下大曬白皙美腿、水蛇腰，接著又轉向背面解放蜜桃臀，接連而來的養眼福利，也再度為她掀起網路熱議。

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

身為混血兒的她，有著傑出的語言天賦，不只中日文流利，在大學也專攻英文，因此取得 TOEIC 700 分的好成績！而「騎馬、芭蕾、鋼琴」也是樣樣精通，可以說是動靜皆宜、才貌兼具的最佳代表。

目前在 IG 上吸引超過 5 萬人追蹤的 Anon，年僅 22 歲又有著火辣身材，相信未來發展指日可待，大家就一起繼續關注這位美乳甜心吧！

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

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168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）

168 cm 中日混血「あのん」寫真解封 F 罩杯！「白皙長腿」同樣吸睛 （圖片／JKF提供）