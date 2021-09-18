「圍棋女神」黑嘉嘉長相甜美、棋藝精湛，她將以圍棋老師的身份，推出《黑嘉嘉圍棋教室》專屬APP，希望藉此課程推廣圍棋文化，從去年至今精心籌備課程一年多，她開心地說：「我熱愛下棋，讓更多人跟我一起感受到圍棋的美好，是我現在的人生使命。希望透過這套課程，隨時隨地只要拿起手機，就能以最輕鬆且有效的方式學會圍棋。」

圍棋職業七段的黑嘉嘉從6歲開始學習圍棋，成為職業棋士已經超過10年，雖然跨足演藝事業工作忙碌，但是她對於圍棋有著深厚情感，推廣圍棋的想法一直在她的腦海中，她表示：「圍棋早就已經是我生命中不可分割的一部分了，我永遠也不可能離開它。一直以來都很想做跟圍棋推廣、圍棋教育有關的工作，去年疫情開始以後世界賽大部分都停辦了，所以多了很多時間來思考和規劃。」

黑嘉嘉近日行程滿檔，規劃圍棋相關課程之外，演藝事業也如火如荼進行中，廣告代言邀約不斷，近期也成為時尚精品界的新寵兒，各大品牌爭相邀請合作，獲得各界高度矚目，人氣節節攀升。圍棋事業方面，從一名職業棋士的身分轉變為圍棋老師繼續推廣自己喜愛的圍棋，是她生涯藍圖中的一個項目，她表示：「職業棋士和運動員一樣，都會面臨退役轉行的問題，所以接下來，我的重心都會放在圍棋推廣、圍棋教育上面，希望能夠讓更多人認識圍棋、了解圍棋、喜歡圍棋」。首期報名的同學享有價格優惠外，還有機會能獲得她親手寫的限量感謝小卡，歡迎有興趣的民眾報名。