由於許多用路人「未雨綢繆」怕塞車紛紛提前一天上路，消化掉了許多南下車潮，中秋連假首日上午，國道五號及雪山隧道南下路況反倒是出乎預期的順暢，平均時速都可維持在60公里以上，反倒是蘇花路廊、蘇花改部分，難以紓解龐大的南下車潮，從凌晨3點過後就一直處於飽和壅塞的狀況，預估要到今（18）日傍晚車潮才會紓解完畢。

根據坪林交控中心監測及統計，今天國道五號南下車道，除了在南港、石碇路段車速稍微慢一些，之後都可保持在60公里以上的時速，行車狀況良好，進一步分析原因，與實施高乘載管制，以及石碇、坪林南下匝道從0時至中午12時實施南下匝道封閉管制發揮效果。

另外就是有相當多的車輛提前一天出發南下，根據坪林交控中心統計，中秋連假前一天，南下通過雪山隧道的車潮累計車流量高達4萬3000輛，如果以「批次」計算，從開始出現車多到紓解完畢，更高達4萬8000輛。

但坪林交控中心也提醒，今天中午過後，石碇、坪林南下匝道入口封閉管制結束，恐會迎來另一波南下車流的高峰，提醒用路人出發前先掌握路況。

在蘇花路廊、蘇花改部分，四區工程處交管中心主任陳國正表示，今天南下的龐大車流幾乎沒有斷過，從凌晨3點過後就一直維持每小時1000輛的車流量，超過蘇花改的飽和量，因此前半段大多只能維持30公里的時速，過了中段之後時速則可以提升到40公里，但因等待南下的車潮仍非常多，預估要等到傍晚這樣的情況才得以紓解。