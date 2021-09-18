新北市1名婦人去年9月酒駕自撞，警方驗出酒測值高達0.56mg/L，不過她當下不願配合警方，甚至在酒測紀錄表簽下「蔡英文」，怒嗆「我就是蔡英文！」她在法庭上辯稱以為簽名蔡英文，總統就會出面幫忙；法官認定違反公共危險罪及偽造署押罪，合併處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決書指出，該名52歲婦人去年9月28日酒後騎車行經新北市汐止區忠孝東路上，因酒醉撞上路邊汽車摔倒受傷，警方到場後將她送醫並進行酒測，測得酒精濃度高達0.56mg/L，已觸犯公共危險罪，不過婦人卻始終不願意配合警方逮捕，甚至在酒精測定紀錄表的「被測人」欄位簽署下「蔡英文」3字，甚至嗆員警「我就是蔡英文！」

婦人在法庭上否認酒駕，稱會簽下「蔡英文」名字是因為認為簽總統的名字，總統就會出面幫忙處理，之後又改口說是因為當下不滿員警的態度，才會一直不願乖乖配合，並簽下該名字，藉此表達不滿；檢方還查出婦人早在前年9月就曾犯下酒駕，如今再犯應處以重刑。

法官審酌婦人此次經酒測鑑定體內酒精濃度0.56mg/L，當下還撞到路邊車輛，確實危及公共安全，又在酒測紀錄表偽簽總統姓名，對蔡英文及警察機關偵查犯罪的正確性造成損害，認定構成公共危險罪、偽造署押罪，分別判處3月、2月，合併判4月徒刑、可易科罰金12萬元。可上訴。

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