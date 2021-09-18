All of this wouldn't have been possible without the extensive time and energy of everyone involved in the Contrebandiers Project including E.Y. Hallett T. Steele E. Álvarez-Fernández V. Aldeias D. Olszewski M.A. El Hajraoui and the late Harold Dibble 🤠



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過去考古學家推斷，從400萬年前遠古人類誕生起，一直到30萬年前左右，一直都是赤身裸體的狀態，歷經與野獸和大自然的搏鬥後，才漸漸學會用樹葉、野獸皮毛製作衣服，但史前人類究竟何時穿上衣服的時間點，一直都是考古學家感興趣的議題，無奈考古證據薄弱，要找出確切的時間點實屬不易。不過根據最新的研究指出，考古學家在非洲摩洛哥洞穴中發現原始人用來加工動物皮毛的骨頭工具，推測人類穿衣服的最早考古證據可追溯到9萬年前至12萬年前。

綜合外媒報導，由於原古人類用於製作衣物的動物皮毛和有機材料難以保存，因此考古學家很難驗證人類穿上衣服的時間點。而根據《iScience》刊登的最新研究指出，以人類歷史學家哈雷特（Emily Hallett）為首的考古團隊，在摩洛哥（Morocco）西部特馬拉市（Temara）「走私者洞穴」（Contrebandiers Cave）發現，有62件骨頭工具用於加工動物毛皮，很可能是史前人類穿衣的最早考古證據。

哈萊特及其研究團隊自2012年起便一直在此研究早期人類殘骸，藉此了解原始人的飲食和生活環境，但後來卻發現，這些古老的骨頭不僅僅是人類的食物殘渣，甚至還被製成工具，用來加工動物皮毛，這些工具包括平滑的牛肋骨刮刀、割刀和鏟子，用以刮除動物皮革的內部組織。哈萊特表示，當時的技術與現代相差無幾，現代一些皮革工人仍在使用類似的骨頭工具，究其原因是它們不會刺破皮毛。

與這些骨頭工具一起出土的還有沙狐、胡狼和野貓等動物的遺骸，顯示原始人使用工具將動物皮毛剝去，是為了製作禦寒蔽體的皮革，而不只是單純吃肉果腹。

A new study by Hallett et al. on @iScience_CP presents ancient bone tools (120-90 ka) found in a Moroccan cave that were used to work leather and fur!



Official thread written with E.Y. Hallett (not on twitter) ✨🔖@CellPressNews @MPI_SHH @HumanOriginsASU @PanEvLab



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