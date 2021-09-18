臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

指揮中心17日宣布，「18歲至22歲」、「65歲以上」和「40歲以上的第九類」，這三類人登記意願後，預計可在20日至22日預約接種，最快可在25日打到疫苗。消息一出，在網路掀起熱議，不少23歲至28歲的民眾直呼不滿，認為政府疫苗施打政策混亂無章，每次都會跳過某些族群，讓他們產生被剝奪感，更有人痛批：「23~28歲到底何時開打？民進黨不要這年齡層的票了嗎？」

第九輪BNT符合資格的對象可分為三大類，分別是18歲至22歲的年輕人、所有65歲以上的長者，以及40歲以上的第九類對象。這些人可以在17日中午12時前登入平台修改疫苗接種意願，加選BNT疫苗。完成整個登記、預約流程者，預計在9月25日至10月2日開打。

消息一出，在網路引發熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「上次打到29歲，現在又跳過18~22歲先打，那23歲以上什麼時候打？」「23~28歲到底何時開打？民進黨不要這年齡層的票了嗎？」「政府現在是想分化年輕族群嗎？」「啃！我23夠衰，剛好跳過一年」、「不照順序打下來，就會產生許多爭議，搞不懂在想什麼」。

此外，也有網友表示：「莫德納上次也是第九類，BNT這次也是第九類，這政府好奇怪的邏輯，其他類都不是人嗎？」、「歸第十類不是人嗎？我7月6日預約到現在一劑都沒打」、「所以我說，中間的去哪裡了？等不到又不給預約……是在哈囉」、「沒有期待，沒有傷害」、「這就像是一家預約了永遠沒位子的餐廳」。