振興五倍券即將上路，各部會也推出各種加碼振興券，但領取方法多得令人眼花撩亂，民眾黨批評，政府帶頭做莊玩起樂透，讓國人天天抽、天天玩，為防疫及疫苗政策失當轉移焦點，振興券最根本的用途有沒有達到，更離譜的是，政府祭出加碼力推數位五倍券，結果紙本券配送費用卻比三倍券多出3228萬元，與政府「提升數位化」的目標顯然互相矛盾。

去年政府推動數位三倍券，喊出36.95％數位券的目標，最終卻只有7.61％民眾選擇領取數位三倍券，兩者間落差慘不忍睹，且許多小型店家或攤商也因習慣或是無法負擔建置成本而遲遲未接受行動支付。民眾黨認為，疫情改變了許多人的消費習慣，政府也應藉著振興機會，建立完善的數位支付環境。

經濟部今年喊出20％數位五倍券目標，雖然鼓勵數位綁訂的方向是正確的，但在預算編列中，配送紙本五倍券的相關費用卻較去年多出3228萬元，與政府「提升數位化」的目標顯然互相矛盾，民眾黨質疑，3228萬的費用怎麼算出來，政府必須給人民一個答案。

除了五倍券外，各部會今年同樣推出藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券等加碼振興券，領取方式五花八門，政府也樂得當起莊家，讓民眾抽不停，把加碼振興券的發放當作樂透開獎在玩，卻不管發這些券是否能真正達到振興目的，小店家依舊無法被振興。

民眾黨表示，去年各部會發行的加碼振興券大多有4個核心問題，包括消費集中在特定行業且多數購買實體物品，包括動滋券就有90％被用在添購裝備、藝FUN券也有85％在看電影及買書，加碼振興券的使用更是高度集中在大型、連鎖商家，小型及自營業者難以受惠，像動滋券就有1／4被單一商家賺走。

民眾黨強調，每一張振興券都是人民的納稅錢，政府在發放時應有通盤的政策評估，除了推動數位化，降低印券成本和民眾領券可能群聚的風險外，各種加碼振興券的推行也應完善相關配套措施和執行方式。