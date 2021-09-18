朱立倫高屏政見發表會前受訪。（石秀華攝）

卓伯源高屏政見發表會前受訪。（石秀華攝）

國民黨主席之爭將於25日展開，選前「超級星期六」在高雄市黨部舉辦高屏政見發表會，會前除了張亞中未接受媒體聯訪，其他三人皆對外發表相關言論，卓伯源提到將對徵收黨費的制度撤除，朱立倫喊話贏回高雄，江啟臣則強調必須在高屏地區深耕，並重返執政。

卓伯源表示，在他參選黨主席期間訪遍基層，普遍黨員都有沒繳黨費就失去投票權的心聲，黨中央過去的錯誤政策，用門檻把黨員阻擋於門外，所以讓國民黨逐漸弱化，並失去源頭活水，在沒有經過催告的程序，就讓黨員失去的黨員的權利、這樣的規定是有問題的。

卓伯源指出，將來若有幸當選黨主席，一定會把這些門檻撤除，進行徹底的改革，國民黨不應該強制徵收黨費，他一定要把黨費的徵收制改為樂捐制，大家有錢出錢、有力出力，這樣才可以把國民黨團結在一起，並讓很多失聯的黨員回到國民黨這個大家庭。

朱立倫18日上午現身高雄市黨部，力挺朱立倫的青年軍舉牌聲援支持；對於媒體提問是否當選主席後，會提出高雄市長候選人，朱立倫表示，國民黨在高雄曾經跌倒過，會讓高雄市看到國民黨的決心，一定要贏回高雄，會徵詢高雄市民的意願，推出最適當的候選人。

媒體提及「若張亞中當選主席，國民黨會由藍轉紅，確定會如此嗎？」朱立倫表示，國民黨永遠走正藍路線，張亞中當選黨主席，會不會辭去國民黨黨籍，朱立倫淡定的說，「一日為國民黨員，終身為國民黨員」。

江啟臣表示，對國民黨來講高屏地區被民進黨長期執政，被視為綠營的禁臠，但執政狀況大家都清楚，到底留下什麼，所以國民黨有這個責任與使命，除了要在此深耕，也希望能夠重返執政，為廣大的南部地區民眾來服務。