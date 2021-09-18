金鐘視帝龍劭華14日驟逝，讓許多親友不捨，留下無限的懷念，今（18日）是他的靈堂開放粉絲弔唁首日，現場以白色系及植物佈置，並點綴素白蠟燭，正中央立著約2公尺高的龍劭華照片，他雙手抱胸，臉上露出淺淺的微笑，西裝畢挺模樣，十分帥氣。

據知這張照片並非遺照，今一早，賈靜雯在經紀人陪同下到場致哀，是第一位到場的藝人，她悄悄進入一樓靈堂，在龍劭華的相片前雙手合十，前後待了5分鐘就迅速離開，離開時並未受訪。演員張銘杰隨後也到場哀悼。

賈靜雯在龍劭華的相片前雙手合十致意。（圖/羅永銘攝）

賈靜雯在龍劭華靈堂約待了5分鐘左右離開。（圖/羅永銘攝）

賈靜雯事後表示，「認識龍哥很久，之前一直有合作，最近一次合作是《媽，別鬧了！》，龍哥私底下是個很熱情、很照顧大家的長輩」。稍早在他靈堂前對他說了什麼？賈靜雯感性地說：「謝謝龍哥對我們後輩的照顧，他是個溫暖的長輩，帶給我們很多美好的回憶。」

龍劭華過世當天，賈靜雯曾在臉書PO黑白照片，悼念寫道：「無法相信…人生真的太無常……每每說活在當下，這句話真真切切的讓我體會如此重要！龍哥，你好帥，活得好精采！一路好走。」

黃鐙輝與老婆萁萁到龍劭華靈堂致意。（圖/羅永銘攝）

黃鐙輝稍早和老婆萁萁一起到龍劭華的靈堂致意，他曾在電影《愛琳娜》中和龍飾演父子，「他在我心中就像一日為父，終生為父的感覺」，他表示龍劭華私下是個很溫暖、活潑、孩子氣的長輩，「他這次走得很帥，希望他一直帥帥的」。