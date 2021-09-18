英國廣播公司(BBC)17日報導，英國康瓦爾郡盧港（Looe）日前發生1名母親為參加派對，把自己9歲的兒子與朋友飼養的美國鬥牛犬一起留在車上，自己卻跑去喝酒狂歡。1小時後母親返回車上，才驚覺男童已遭鬥牛犬咬死，身上傷口多達54處。如今法院判決已出爐，失職的母親與狗主人都面臨牢獄之災。

2019年4月，來自普利茅斯（Plymouth）的威利斯（Tawnee Willis）帶著自己9歲的兒子麥克里奇（Frankie Macritchie），駕著大篷車來到康瓦爾郡盧港的一座公園旁。

威利斯原先想帶兒子一起去派對上玩個痛快；但小孩表示肚子實在很餓，威利斯決定把他先帶回車上，並將他獨自1人留在車內，自己則去和朋友享受美酒。

她表示，原本自己要帶著狗去派對，但兒子問她狗可不可以留下來，而她詢問狗主人托特德爾（Sadie Totterdell）；托特德爾則回道，「讓維尼(狗的名字)跟著他吧！維尼喜歡小孩」。

威利斯說，「我沒有多想，就把他留在那裏」。1個小時後她回到車上，發現兒子已經死在45公斤猛犬的利牙之下。

威利斯在法庭上表示，回到車上時發現兒子的電動玩具還開著，法官研判可能是音量惹怒鬥牛犬；但也有目擊者表示，看到小孩子拼命對狗哈氣，狗明顯感到不滿。

當地檢察官表示，這隻狗在2016年與2018年先後發生類似事件，換言之，這隻狗有攻擊麥克里奇的可能性。如果更早採取預防措施，就能避免悲慘結果的發生。

顯然威利斯不知道這隻狗的前科，而狗主人則不是這樣，她一定知道先前的意外，甚至在2016年接受警方筆錄，2018年與受傷孩童母親聯繫。

最後，法官以疏失判決威利斯入獄2年，而托特德爾則因擁有「危險而失控的狗」遭判刑3年，並禁止養狗10年，至於維尼則遭安樂死。

威利斯表示，自己真的感到很抱歉，她完全不知道這隻狗有傷害人的紀錄。她也因為把鬥牛犬與兒子留在車中這種「無意義的行為」，而付出了代價。

她向全家人道歉，「我知道他們的心都碎了，我也是。我知道不論做甚麼都無法改變已發生的事情，我很抱歉我的自私行為讓他們如此心痛。我真心希望他們能找回平靜」。

但孩童祖母則回應，「我們一家人已經永遠不能在一起了。那天晚上我們不只失去麥克里奇，也失去了妳(指威利斯)。你是我們生活重要的一部分，我們不只失去了麥克里奇」。