鄰近墨西哥國界的美國德州德利奧市（Del Rio）近期湧入逾一萬名無證件移民，多數是海地人，市長今天宣布進入緊急狀態。這對美國總統拜登的移民政策來說是一次新的考驗。

德利奧市長羅札諾（Bruno Lozano）說，這些移民擠在美國海關與邊境保護局（CBP）在德利奧國際大橋（Del Rio International Bridge）下的管制區。這座橋橫跨大河（Rio Grande），連結美墨兩國。

影片顯示，成千上萬人待在橋下或附近，有成人也有家庭。羅札諾說，其中許多是想要留在美國的海地人，因為海地正苦於政治動盪，上月又發生大地震。

法新社報導，羅札諾昨晚估計橋下有1萬503人，今天持續有數百人湧入德利奧市。

這些人全都在等美國海關與邊境保護局處理，希望有機會留在美國，但這所隸屬國土安全部的機構已因從墨西哥越境抵美的移民和數以萬計阿富汗難民被壓得喘不過氣來。

羅札諾表示，湧入德利奧地區的移民太多，邊境巡邏隊已不堪負荷。

海關與邊境保護局在聲明中表示，正派遣更多人力和資源前往協助，「為防與酷熱有關的疾病所造成的傷害，暫時利用德利奧國際大橋下的遮蔭區作為集結地，移民正等著由邊境巡邏隊帶去拘留」。

海關與邊境保護局還表示，根據政府考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而限制移民的第42條政策，「絕大多數」單身移民和許多家庭都會被驅逐，而那些無法依第42條被驅逐、亦無法律依據留下來的人，會被歸在快速驅逐程序之下。

拜登為此事面臨愈來愈沉重的政治壓力，但白宮未置一詞。

在野的共和黨和執政的民主黨都呼籲拜登盡快採取行動。拜登政府今年7、8月在邊境記錄到超過20萬名移民，是逾10年來最多，其中多數被驅逐出境。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月初遭暗殺身亡，政局不穩定。有人說，拜登7月底決定讓當時沒有美國簽證的海地人待在美國，吸引更多人來美。

代表德州的共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）昨天推文表示：「1萬503名非法外國人今晚待在這座橋下，只因拜登做了個政治決定，取消飛往海地的遣返班機。」

民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）是生於索馬利亞的移民，她也要求拜登有所作為。她說：「這需要拜登政府的全面緊急因應，包括跨部會合作。讓我們幫助困在那裡的人，在這種令人痛心的情勢演變到無法控制之前迅速行動。」