今年第9次 美飛彈驅逐艦通過台灣海峽 11:102021/09/18 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號昨天通過台灣海峽。（第七艦隊提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天表示，美驅逐艦一艘，航經台灣海峽由北向南行駛。每艦通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 漢光演習昨天落幕，美軍第七艦隊發布新聞稿指出，勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）昨天依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾，這是美艦今年第9度通過台海。 漢光演習最終日 美軍神盾艦「通過台灣海峽」今年第9次 漢光演習最終日 10架共機擾台 #漢光演習 #美艦 #通過台海 #通過台灣海峽 #落幕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美中關係新走向 務實才是硬道理 04:102021/09/18 時論廣場 美將允許所有類型軍機輪流部署澳洲 04:102021/09/18 焦點新聞 美FDA專家反對全民施打第三劑疫苗 兩大理由打臉拜登 09:052021/09/18 國際 漢光演習落幕 邱國正肯定官兵參演表現與努力 16:002021/09/17 政治 2021台灣設計展 12月23日嘉義市開幕 04:102021/09/18 地方新聞 漲多後漸失動能 美股收黑 道瓊下跌166點 06:452021/09/18 國際 美澳齊聲 籲和平解決兩岸議題 04:102021/09/18 焦點新聞 澳洲廢止潛艦交易起外交齟齬 遺憾法國召回大使 09:502021/09/18 國際 尚青論壇》台灣漢光演習 美中情蒐戰悄悄開打（陸文浩） 08:412021/09/18 尚青論壇 美艦今年第9次通過台灣海峽 陸東部戰區：全程跟監警戒 10:042021/09/18 兩岸 潛艦交易因美澳結盟告吹 法遭「背後捅一刀」停辦華府晚會 08:092021/09/17 國際 政治熱門新聞 顏寬恒為何跳出來罷免陳柏惟？他一聽內幕：自找的 - 政治 朱學恒突送劉寶傑12字花籃原因曝 徐巧芯驚呼 - 政治 陳柏惟罷免案血流成河？陳揮文爆最大變數 - 政治 國民黨主席最新「民調」出爐 這大咖衝第一 - 政治 KMT主席大擂台》史無前例！四雄辯論今看中天 全新模式藏「辛辣彩蛋」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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