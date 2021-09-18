國防部今天表示，美驅逐艦一艘，航經台灣海峽由北向南行駛。每艦通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

漢光演習昨天落幕，美軍第七艦隊發布新聞稿指出，勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）昨天依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾，這是美艦今年第9度通過台海。