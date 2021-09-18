台灣2020年離婚率居亞洲之冠，一名網友發文透露，身邊3位朋友的職業分別是年薪破百萬的竹科工程師、餐廳老闆與公務員，結婚才沒幾年，遇上疫情爆發，竟都開始鬧離婚，且與另一半鬧翻的原因都和錢有關係，讓原PO看了感慨地說，難怪現在很多年輕人都不想要結婚，只能說貧賤夫妻百事哀，引發網友討論。

一名男網友日前在Dcard發文表示，根據政府統計，每5對結婚的夫妻中，就有1對會離婚。政府沒有說的是，剩下的4對夫妻，其中3對咬牙苦撐，真正幸福美滿的只有1對而已。疫情才爆發短短幾個月，身邊的朋友圈就有3對夫妻鬧離婚。

男網友分享，第一對夫妻是竹科工程師與家庭主婦，婚後生了2個小孩，老公年薪約140萬，但沒外出工作的妻子感受不到賺錢的辛苦，每月的開銷都讓老公快抓狂，什麼都要給孩子最好的，但這些開銷加上1400萬的房貸，壓得賺錢的老公喘不過氣，讓他快得憂鬱症，也吵到快離婚，對比幾年前的新婚生活與蜜月照，讓人很唏噓。

男網友指出，第二對的老公老婆一起經營餐廳，只生了1個小孩，但因為疫情的關係，導致他們收入銳減，連店面的租金都繳不出來，還有1000多萬的房貸壓力，巨大的壓力也讓夫妻天天吵架，甚至連離婚協議書都擬好，就等對方簽字了。

男網友也說，最後一對的老公是公務員；老婆在服務業工作。其中公務員老公的年薪大概是60萬左右、老婆年薪大約是35至40萬，兩人結婚5年，生了2個小孩，但至今都還沒有買房子，最近因為錢的事情吵翻天，因為養小孩到大學畢業基本上600萬跑不掉，他現在住的這一區房價也要1200萬，以他們的薪水得不吃不喝20年才能買房。

男網友表示，這3對夫妻幾年前才結婚，度蜜月、新婚生活的貼文羨煞眾人，沒想到才過幾年就風雲變色。難怪現在年輕人多不想結婚，因為弄不好真的像在慢性自殺，而且婚後最常遇到的問題，除了生活模式與個性相處外，錢真的是最重要的。「錢不是萬能的，但沒有錢萬萬不能，已經看到周遭朋友圈，因為錢上演離婚大作戰」。

貼文引起網友討論，多數人認為結婚與生小孩都需要有規劃，特別是要具備一定的經濟能力，至於要有多少，則是每對夫妻自己要拿捏，畢竟每個人對生活品質的要求都不同。另外也有網友說「認清事實，錢不夠多就不要生，不然小孩就變成一個問題，畢竟錢很難變多 但要不要生小孩是自己可以決定。」