一名女性男子與女網友在網路上結識後相約見面，但女方表達不想發生性行為，最大限度僅僅可以口交，未料雙方在男方住處見面聊天後，果然一時興起，由女方替李男口交，李男卻獸性大發，直接用手指及下體強行「走後門」即使女方抵抗仍遭得逞，氣得女方大哭後驗傷提告，但男方強辯是經過女方同意，台中高分院審理後，將李男判刑3年6月，仍可上訴。

根據判決書記載，李姓男子在網路上結交一名女網友A女，並邀約對方外出見面，但女方在臉書通訊軟體上表示僅可為其口交，但不得發生性行為，兩人在108年10月17日晚間前往李男住處，由女方替其口交後，為料李男卻獸性大發強行對女方「走後門」，遭女方拒絕後仍不停手得逞，A女受驚嚇當場哭泣，事後前往醫院驗報警。

A女表示，他和李男間對話紀錄中稱「來ㄩ嗎XD」，就是要來約見面要幹嘛之類的，但「要約的話我幫你吹而已只能」，就是說只能幫他用嘴巴出來，因為我不希望有更進一步的性行為發生才會這樣說。

A女陳述，當時在李男家中一開始先聊天，之後坐到床上摟摟抱抱親親之類的，接著對李男口交，但李男卻先用手指侵入後方之，直接用下體就直接硬壓上來，還跟我說「忍一下就沒事了」。當時她不斷抵抗想要推開李男，卻推不太動，最後李男有放棄後就結束，她當場大哭，事後立刻去醫院驗傷，經護士詢問要不要報警，才決定提出告訴。

李男坦承當時有與A女相互口交，並以其手指侵入女方後方，之後以下體進入，卻矢口否認是硬上，辯稱「我完全沒有性侵的意思，是經過她同意，如果不是她同意配合的話，我無法進入。」

法官審理後，認定李男與A女當日見面前，並非時常往來而互動親密關係，且女方亦曾明確對被告表示僅願口交意思，李男卻利用與女方愛撫、口交時，手指侵入對方，不顧被害人表示拒絕，破壞女方對於性行為的選擇或承諾等性自主權，判李男3年6月。