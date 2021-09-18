受太平洋高壓影響，今(18)日白天各地以多雲到晴的天氣為主，中午過後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。中央氣象局表示，適逢中秋連假，入夜後大部分地區賞月機率高，惟近山區對流雲消散速度若較慢，可能較晚才能看到月亮。

氣象局技正羅雅尹表示，受太平洋高壓勢力影響，局部地區有午後有雷陣雨機率，台灣北部與南部外海也有零散雲層，若水氣移近，今天恆春半島可能有局部降雨。21日中秋節當天東南部水氣可能稍增，有局部降雨機會。

中秋連假氣溫部分，西半部白天高溫約34-35度，東半部32度，澎湖、金門、馬祖等離島也有30-33度左右，晴朗炎熱注意防曬。

此外，存活多日的第14號颱風「璨樹」今早已減弱為溫帶氣旋，雖然菲律賓東方海面到南海的低壓區有對流發展，但整體環境對其發展並不理想，短期內有颱風機會不高，即使未來成颱路徑也是往中南半島方向移動，對我影響不高。

至於民眾關注的連假4天賞月機率，羅雅尹說，入夜後大部分區域都能成功賞月，只是近山區若對流雲消散速度較慢，很可能較晚的時候才能看到月亮。