恒大集團今天(18日)在官網發布公告稱，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，該集團高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。

據公告披露，截止2021年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恆大財富58筆投資產品。

5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截止9月8日，有39人仍持有恆大財富50筆投資產品。

恒大集團強調，要求恒大財富必須嚴格按照已公佈的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。

恒大財富（原名恒大金服）是恒大集團旗下一款資產管理產品。據官網介紹，恒大財富業務板塊主要分為財富管理諮詢和社區金融兩類，前者為合格投資者提供高端理財、私募投資等定制化投資理財諮詢服務；後者依託恒大地產廣大業主提供全方位的社區金融服務。

近期，網傳有自稱恒大前員工的投資者表示，曾購買恒大財富2017年面向高管發行的兩期產品，單筆認購起點為300萬元，期限兩年，預期年化收益率25％。根據該人士的說法，這兩期產品在2019年時被展期至2021年，目前仍未獲得兌付，而恒大在8月份選擇性兌付了現任高管購買的理財。

恒大集團董事局主席許家印9月10日才在恒大財富專題會上表示，我可以一無所有，但恒大財富投資者不能一無所有。並強調所有兌付必須要有計劃有原則，任何人不可以搞特殊化，該公司之前沒有、今後也絕不允許任何人私下提前兌付。