73歲歌手林子祥過去以經典對唱曲〈選擇〉走紅，更在1996年與葉蒨文結婚，2003年他擔任汪明荃演唱會嘉賓，意外發生墜台事故，因傷及右耳與腦部，讓他一度淡出演藝圈，但兩年便重拾演藝工作。近日有網友直擊林子祥現身婚禮商演，他在台上賣力演唱，相當敬業，網友更讚他寶刀未老，唱歌依舊一流像開演唱會。

林子祥1976年發行英文專輯《Lam》出道，之後他改唱粵語專輯，以《在水中央》及《分分鐘需要你》等作品走紅，打進香港電台中文歌曲龍虎榜的名曲僅次於譚詠麟。婚姻方面，1980年他與吳正元結婚，生下一子一女，但因工作結識葉蒨文並相戀，1994年與吳正元離婚，2年後梅開二度娶葉蒨文，兩人一路相伴至今。

林子祥最近現身婚禮商演。（圖／翻攝自秒拍）

近日，有大陸網友分享林子祥現身大陸飯店參加婚禮商演，更指他身上穿的西裝應該是4年前上綜藝節目同一套，認為他私下節儉，而林子祥邊唱更不時伸手與台下觀眾賣力互動，像開演唱會，現場他獻唱的曲目則是1988年TVB電視劇《當代男兒》主題曲〈真的漢子〉，引來其他網友狂猜若要請林子祥出場費要付多少，有人回：「至少30萬人民幣（約129萬台幣）吧」，但也有人猜林子祥平時不常接這種工作，可能是跟新人有交情才友情現身。

林子祥今年8月在澳門的飯店接受14天隔離。（圖／翻攝自林子祥LAMUSICAL微博）

林子祥今年8月自曝在澳門鷺環海天度假酒店接受14天的「海島隔離」，直說：「在這美好環境，豐富的飲食，及細心的員工照顧之下隔離，14天真的很快過！」，後來他宣布加入廣東衛視節目《流淌的歌聲》，本月又意外現身《我們的歌》第三季節目，擔任神秘嘉賓，他一出場大唱〈敢愛敢做〉，大秀飆高音技巧，讓所有來賓都立正站好仔細聆聽。