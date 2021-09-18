洋基投手克魯伯擊敗印地安人。（美聯社）

洋基史坦頓、賈羅連續擊出全壘打。（洋基臉書）

紐約洋基在系列賽首戰完封印地安人，靠著先發投手克魯伯(Corey Kluber)的好表現與全場5支全壘打，洋基終場以8-0大勝。洋基暫時守住美聯外卡第2席位，在「3搶2」爭奪戰領先藍鳥半場勝差，同時落後第一席位的紅襪半場勝差。

賈羅(Joey Gallo)第2局上半擊出陽春炮，「法官」賈吉(Aaron Judge)第4局追擊1發陽春炮，個人第35轟。印地安人投手普里塞克(Zach Plesac)撐到第7局又被打1分退場，換投之後碰上賈登納(Brett Gardner)又是一發3分彈，洋基6比0大幅領先。

比賽差不多要結束之前，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出陽春炮，後來賈羅「背靠背」再補一支，終於結束了這場單方面的毆打。

印地安人的反擊軟弱無力，碰上克魯伯大發神威。克魯伯本季表現不穩，但這是他加盟洋基以來首次碰上老東家印地安人。想想克魯伯效力印地安人9年，拿下兩座美聯賽揚獎，在簽下大肥約之前就被賣出，淪落到必須自辦測試會來找新東家。如今碰上印地安人他絕不手軟，6局無失分摘下第5勝。

張育成第8局被換上擔任一壘手，第9局上半他獲得1次打擊機會，在兩好兩壞時被一顆偏高的切球騙到三振，成為再見三振。

洋基養傷許久的先發投手赫曼(Domingo German)即將回歸，他已在投復健賽，預計可先從牛棚出發。如果能撐到季後賽分區系列賽，先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)也能重返陣容。