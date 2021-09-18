國民黨主席之爭選前「超級星期六」，17日在高雄市黨部舉辦高屏政見發表會，首棒由卓伯源先行發表政見，卓伯源除闡述自己有豐富的從政經驗外，狠批民進黨用盡一切陰謀詭計，把台灣帶向衰敗道路，開始執政後，國家已走向民主式獨裁，力爭藍營黨員認同。

卓伯源17日上午單槍匹馬到高雄參加高屏政見發表會，卓伯源表示，國民黨選黨主席是台灣民主化過程，隨後話鋒一轉轉向攻擊「民進黨執政失能」；卓伯源指出，2016年民進黨開始執政後，國家走向民主式的獨裁，民進黨用盡一切陰謀詭計，把台灣帶向衰敗道路。

卓伯源以自己豐富從政經驗，試圖說服黨員支持，卓伯源指出，他從28歲當上基層縣議員、3年副縣長、擔任2屆立法委員、擔任2屆縣長，回歸民間到學校教書、從事社會公益，但國家興亡，匹夫有責，在關鍵時刻，他不能任由國家向下沉淪，因此參選黨主席。

卓伯源強調，他參選並非是要擊敗任何人，只是希望能團結國民黨，讓國家禍國殃民的處境，丟入歷史灰燼。卓伯源認同九二共識說，國民黨執政8年，兩岸和平，國民黨一定要堅定信念，推動兩岸和平，兩岸和平就在深化九二共識。

卓伯源並指，2024年的選舉如果民進黨操弄成功，就是2020年的2.0版，民進黨犧牲和平、贏得戰爭，就是犧牲台灣人民，國民黨一定要團結，國民黨共同敵人只有1位，就是民進黨。

卓伯源說，國民黨要選出專職無私的黨主席，他當選黨主席後，會輔選縣市長和總統，等這2個選舉完，就功成身退，不選總統也不選立委，因為專職，才能全心全意，4人中他選上主席是最大公約數，是現階段國民黨最佳選擇。