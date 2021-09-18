國民黨主席候選人江啟臣(左起)、卓伯源、張亞中、朱立倫將出席9月18日中天《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播。（中天提供）

《國民黨主席大擂台─有膽來辯》流程表。(製圖/陳友齡)

《國民黨主席大擂台-有膽來辯》由中天主播馬千惠主持。(中天新聞提供)

國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決；中天新聞也特別設計全新的論戰模式「擺陣」候駕，預料將為彼此交鋒激盪出更多火花！

國民黨主席選戰在經歷早退風波、支票本票風波、以及考紀會羅生門後，各種民調滿天飛，選情堪稱史上最詭譎也最緊繃的一次，此次4位候選人將透過中天辯論平台，直球對決連串紛擾，也可望抓住機會回歸政策攻防。

中天新聞也為此突破傳統，精心設計全新的辯論會進行模式，讓觀眾既能清楚理解候選人主張，也能感受到「你來我往」的精彩過招氣氛。發言順序將由現場抽籤決定，隨後進行「政見表述」、「辛辣提問」、「針鋒相對」、「觀眾CALL IN」、「真心話時間」；主持人是中天資深主播馬千惠。

其中「辛辣提問」融入12宮格彩蛋提問人的命題創意，蒐集各界意見領袖、學者以及網紅直播主的提問，再加上現場接受Call in觀眾提問，讓觀眾不僅是單向看直播，或只在線上聊天室做反饋，還能直接發聲出題，堪稱「地獄級拷問」。訊息一出立即引起網友共鳴，甚至有觀眾特地寫信請中天新聞代為發問。

中天新聞強調，本於善盡媒體之責，以公平、公正的立場舉辦這場《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播辯論；接下主持棒的馬千惠則表示自己的立場就是，「公平」2個字。她說，全程超乎一般辯論會的規格，發言順序和休息室全都是幕僚當天現場抽號次，且完全公開透明，型態完全不同於以往正經八百的辯論會。

由於距離選舉投票只剩下一週的時間，此場辯論場上的策略攻防和捉對廝殺，將成為幕僚群最燒腦的課題，精彩可期！辯論會全程請鎖定下午4點至6點中天電視Youtube頻道《國民黨主席大擂台-有膽來辯》特別報導。