台東1名婦人前年將她與兒子的財產約700萬提領出藏於床下，不料去年兒子意外過世，兒子的同居女友小芳（化名）稱該700萬有男方的遺產，要求分遺產遭婦人拒絕，小芳竟夥同友人闖入婦人房間偷光700萬，警方獲報追回691萬，婦人稱財產歸還就好，不願準媳婦坐牢，法院因此判小芳1年3月、可緩刑3年。

判決書指出，婦人前年12月在兒子、未過門媳婦小芳的陪同下將她與兒子帳戶內700萬領出並裝入背包、再用垃圾袋包住，放入臥房床底；不料她的兒子3個月後因故過世，小芳則稱該700萬內有屬於婦人兒子的遺產，小芳雖未登記，但仍屬對方的同居人，有權要求分得該財產，但遭婦人拒絕。

小芳不滿得不到財產，竟夥同1名友人半年內策劃犯案，在去年9月偷闖入婦人房間竊走背包內的700萬，2人之後不斷將現金轉換藏放地點，還將當時的背包、垃圾袋燒毀，企圖湮滅證據，最後小芳是將錢放置在塑膠箱內，放在不知情的友人家中；婦人在遭竊當天發現房門喇叭鎖遭破壞，並發現現金遭竊報警。

警方事後在小芳友人家中搜出現金683萬2000元，還有作案用的螺絲起子，法官認為2人侵入住宅、攜帶兇器及毀壞安全設備，所竊金額達700萬元，損害重大，但考量2人皆坦承犯行，且婦人說款項歸還即可，並沒有要2人坐牢，因此以加重竊盜罪分別判小芳、友人1年3月、1年徒刑，均予緩刑3年。