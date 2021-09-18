中秋節連續假期首日上午，國道迎來大量返鄉及出遊車潮，上午塞車多集中在北部路段，國5也從清晨就出現驚人車流，高速公路局的高乘載措施啟動後，目前各地回堵都有舒緩，但中午解除管制後，預計會再有一波車流上路。

高公局指出，昨日國道交通量為113.1百萬車公里，為全年平均平日的1.3倍，預估今日交通量為125百萬車公里。

今日天還沒亮，國道就已出現返鄉及出遊車潮，壅塞路段有國1南向湖口至新竹、國3南向鶯歌系統至龍潭、國3北向新店至木柵、南港系統至坪林等。

高公局預判，今日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統、國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省時間。

公路總局則表示，中秋連假為解除3級防疫警戒後第一個連續假日，預估今日會湧現返鄉及觀光旅遊車潮，銜接國道、地區性主要幹道及部分旅遊觀光景點路段壅塞情形。

易壅塞省道包含台65線至國道3號土城交流道、台64線至國道3號中和交流道、台61線鳳鼻路段、台74線環線主線、快官、霧峰交流道（台中環線）、台18線（中埔交流道）路段、台86線歸仁交流道-台19甲線路口（國道3號關廟交流道）、台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊（九龍路口至水社路段）、台26線墾丁路段、台1線水底寮路口、台9線麻里巴橋路段、台9線礁溪路段及蘇花改路段等。