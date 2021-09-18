凍齡女神張庭和「台灣第一小生」林瑞陽將重心移往大陸多年，傳聞兩人以電商、房地產等事業累積了約1200億台幣的身家，先前還榮登大陸繳稅冠軍，一年繳稅金額高達21億元人民幣（約91億元台幣）。昨(17日)卻傳張庭無預警註銷了在當地的9間公司，對此，張庭友人透露他們一家人還是在大陸，至於撤銷公司，僅因「沒有開展業務，沒有存續必要」。

張庭與林瑞陽結婚11年，育有一子一女，近年夫妻倆雖淡出演藝圈，但到大陸從事電商、微商工作有聲有色，不僅成為當地的繳稅王，某年更傳生意好到每個員工可拿到10個月的年終。對此，張庭今年5月在直播中曾哭訴壓力大，每天從早上6點就開始工作，晚上12點才能休息，還要照顧小孩，泛淚表示：「我也有家庭，我也不容易啊！」

張庭驚傳註銷9間公司。（圖／中時資料照片）

昨媒體指出，經「企查查APP」顯示，張庭旗下擔任法定代表人的9間公司突然被核准註銷，包括上海浩廣生物科技有限公司、上海運凡企業管理有限公司等，每一家資本額都高達4500萬人民幣（1.9億台幣），9家的話加起來已超過17億台幣，而張庭目前仍是67間公司的法定代理人，再加上近期常傳藝人意外陷入風波，令人好奇背後原因，更有傳言指張庭一家可能已經返台。

對此，張庭友人今早表示，張庭沒有回台灣，至於註銷旗下9家公司是因為「沒有開展業務，沒有存續必要」。《三立新聞網》則報導，朋友透露公司不是被註銷，而是團隊討論後認為沒發展作此決定，至於稅務傳言，朋友強調張庭的公司一直仍有按照當地規定繳稅，細節不太清楚，張庭一家四口還在大陸生活，否認「逃回台灣」的傳言。