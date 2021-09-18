「國光女神」依依和藝人納豆交往4年，平時常透過社群網站放閃秀恩愛，不過昨天（17日）卻在Instagram限時動態吐露近來心情，表示每次看到被其他女生質疑的意見就相當不開心，更強調把納豆照顧的很好，甚至沒花到對方一毛錢，字句中透露著些許無奈。

依依在Instagram吐露近來心情，坦言每次看到女生質疑她的意見就相當不開心，對於她而言，女生本來就應該要互相幫助，如果彼此都不願意互挺，那和「婆婆以前被欺負，再欺負媳婦」有何差別？強調自己不是被男生欺負就沒關係，而是根本不在意欺負自己的男生，但至少「同性」之間應該要夠義氣吧，字句充滿著無奈語氣。

依依吐露近來無奈心境。（圖／ sherry11ee IG）

依依強調不僅把自己照顧得很好，也把男友納豆照顧得很好，而且沒有花到男友任何錢，明明兩人感情一直處於平等關係，卻總是只有自己始終被外界質疑，畢竟自己工作也很認真，接著喊話所有女性：「我們不需要互相計較，我們要做的是專注目標，心明眼亮，充滿動力，保持美麗」。

納豆曾在節目中提到兩人算是「格差戀」，因為年長對方一輪，交往時外界多少會有些雜音，就連依依爸媽也一度不看好這段感情，還好靠著努力才獲得認可，雖然平常相處不錯，但偶爾還是會出現些許差距的情況，導致彼此會有些摩擦，不過兩人已經走過磨合期，如今感情相當穩定。